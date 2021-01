Kaip kalbama, silpnos sveikatos 76 metų politikas buvo perrinktas po savaitę už uždarų durų vykusių derybų, kurios buvo surengtos per dukart per dešimtmetį rengiamą Komunistų partijos suvažiavimą. Tai bus jau trečioji N. Ph. Trongo kadencija šiame poste, o to šiuolaikinio Vietnamo istorijoje iki šiol nėra buvę.

„Sekmadienio rytą draugas Nguyenas Phu Trongas buvo išrinktas 13-ojo Komunistų partijos Centro komiteto generaliniu sekretoriumi“, – pranešė Vietnamo naujienų agentūra.

Su perrinkimu jį netrukus pasveikino Kinijos prezidentas Xi Jinpingas.

Tačiau ši žinia nenudžiugins Vietnamo režimo oponentų, kurie pastaruosius penkerius metus susiduria su represijomis. Manoma, kad jos bus tęsiamos ir per trečiąją N. Ph. Trongo kadenciją. Naujausi duomenys rodo, kad politinių kalinių skaičius šalyje nuo praėjusio partijos suvažiavimo 2016 metais padvigubėjo nuo 84 iki 170.