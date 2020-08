Trečias vakaras po Lukašenkos pergalės Baltarusijoje: vėl ruošiamasi neramiai nakčiai, prasidėjo areštai

Po to, kai opozicijos favorite laikyta Sviatlana Cichanouskaja pralaimėjo suklastotais laikomus rinkimus, o šiandien atsidūrė Lietuvoje, į gatves vėl buriasi protestuotojai.

Tam ruošiasi ir Baltarusijos saugumo struktūros. Apie 20 valandą bbc.com rusų redakcija pranešė, kad pagrindinėse galimų piketų vietose (prie Puškino metro stoties, prie Rygos prekybos centro, prie Didžiojo tėvynės karo muziejaus) telkiamos gausios pajėgos.

ES: Baltarusijos rinkimai nebuvo laisvi, šaliai gresia sankcijosEuropos Sąjunga antradienį pareiškė, kad savaitgalį vykę Baltarusijos prezidento rinkimai „nebuvo nei laisvi, nei teisingi“.„2015 metais paleidus politinius kalinius santykiai tarp ES ir Baltarusijos pagerėjo. Tačiau be pažangos žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityje santykiai tarp ES ir Baltarusijos gali tik blogėti“, – sakoma ES vardu paskelbtame užsienio politikos vadovo Josepo Borrellio (Žozepo Borelio) pareiškime.„Atsižvelgdami į būtent šias aplinkybes, mes vertinsime Baltarusijos valdžios veiksmus sprendžiant esamą situaciją ir atliksime išsamią ES santykių su Baltarusija analizę“, – priduriama jame.Pareiškime sakoma, kad blokas gali „imtis priemonių prieš atsakinguosius už matytą smurtą, nepagrįstus areštus ir rinkimų rezultatų falsifikavimą“.Jame pažymima, kad ES atidžiai stebi įvykius, susijusius su prezidento rinkimais.„Rinkimų kampanijos metu Baltarusijos žmonės demonstravo demokratinių permainų norą“, – sakė J. Borrellis.ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams pabrėžė, kad „valstybės valdžia panaudojo neproporcingą ir nepriimtiną smurtą, dėl kurio žuvo mažiausiai vienas asmuo ir buvo sužeista daugybė žmonių. Sulaikyti tūkstančiai žmonių ir sustiprėjo susirinkimų, žiniasklaidos ir saviraiškos laisvių slopinimas“.„Mes raginame Baltarusijos valdžią nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus sulaikytus asmenis. Be to, patikimi vietos stebėtojų pranešimai rodo, kad rinkimų procesas neatitiko tarptautinių standartų, kurių tikimasi iš ESBO (Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijoje) dalyvaujančios valstybės“, – teigė ES diplomatijos vadovas.Jis pažymėjo, kad „Baltarusijos žmonės nusipelno geriau“.J. Borrellis paragino Baltarusijos politinę vadovybę „užmegzti tikrą ir visa apimantį dialogą su platesne visuomene, kad būtų išvengta tolesnio smurto“.„ES toliau rems demokratinę, nepriklausomą, suverenią, klestinčią ir stabilią Baltarusiją“, – patikino Europos diplomatijos vadovas 27 ES valstybių narių vardu.

Minsko valdžia rengiasi dar vienai protestų nakčiai, pranešama apie specialiąją techniką

Minsko valdžia antradienio vakarą ruošiasi dar vienai protestų nakčiai, o liudininkai praneša apie specialiąją techniką gatvėse.

Tuo metu sostinės metropoliteno spaudos tarnyba pranešė, kad, siekiant užtikrinti keleivių saugumą, nuo 18 val. 15 min. uždarytos šešios stotys, jose nestos traukiniai.

Socialiniuose tinkluose pasirodė informacijos, kad kai kurie Minsko restoranai ir parduotuvės 18 val. užsidarė.

Kaip pranešė naujienų portalas tut.by, prie metropoliteno stoties „Puškinskaja“ laukia specialiųjų pajėgų pareigūnai, netoliese stovi karių pilni automobiliai. Žmonių ir transporto judėjimui netrukdoma.

Minsk tonight. Belarus is showing us what to do if a dictator steals an election.pic.twitter.com/x2RhaRYibr