Traukinio avarijos Ankaroje aukų padaugėjo iki septynių

Pasak agentūros, trijų nukentėjusiųjų būklė yra sunki. Ketvirtadienio rytą vienoje Ankaros geležinkelio stotyje susidūrus greitajam traukiniui ir bėgius tikrinusiam lokomotyvui sugriuvo pėsčiųjų viadukas. Kaip pranešė televizija CNN, dalis viaduko užgriuvo traukinį. Internete paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip gelbėtojai bando padėti keleiviams išlipti iš vagonų, ant kurių užgriuvo metalinės viaduko konstrukcijos. Po susidūrimo du traukinio vagonai nulėkė nuo bėgių. Į nelaimės vietą atskubėjo daugybė greitosios pagalbos ir ugniagesių automobilių.

