Susitikęs su N. Haley Baltųjų rūmų Ovaliajame kabinete D. Trumpas pareiškė, kad ji „dirbo fantastiškai“, o savo pareigas dar vykdys iki šių metų pabaigos. „Prieš kokį pusmetį ji man pasakė: „Noriu šiek tiek pailsėti“, – nurodė JAV vadovas. N. Haley neatskleidė savo atsistatydinimo priežasčių. Ji tik pasakė, kad „svarbu suprasti, kada laikas trauktis“. Ji taip pat pabrėžė, kad neketina 2020-aisiais dalyvauti prezidento rinkimuose, kur jai tektų susigrumti su D. Trumpu, nors N. Haley būtų laikoma nuosaikesne respublikonų alternatyva. D. Trumpas antradienį pareiškė, kad kiek vėliau N. Haley užims kitą postą jo administracijoje. Naujienų agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad prezidentas N. Haley įpėdinį paskirs per artimiausias dvi ar tris savaites. N. Haley, buvusi Pietų Karolinos gubernatorė, JAV ambasadorės prie JT darbo ėmėsi turėdama nedaug patirties užsienio politikoje, bet greit tapo garsiu dažnai nepopuliarios D. Trumpo darbotvarkės balsu šioje organizacijoje. N. Haley stūmė karingą poziciją dėl Irano, teisino JAV sprendimą sumažinti užsienio pagalbą, o anksčiau šiais metais vadovavo JAV pasitraukimui iš JT Žmogaus teisių tarybos ir kaltino ją nusistatymu prieš Vašingtoną bei Izraelį. Per neseniai įvykusią JT Generalinės Asamblėjos sesiją N. Haley žengė aukšto rago diplomatui labai neįprastą žingsnį ir prisidėjo prie gatvės protesto prieš Venesuelos prezidentą Nicolas Maduro. Ji per megafoną šaukė, kad šis kairiųjų lyderis turėtų trauktis iš savo posto. Imigrantų iš Indijos duktė N. Haley ilgai buvo laikoma kylančia žvaigžde Respublikonų partijoje, labai norėjusioje su moterų ir etninių mažumų atstovų pagalba patraukti savo pusėn ne vien tradiciškai ją remiančius baltuosius. N. Haley, kurios tikrasis vardas yra Nimrata Randhawa, 2010 metais buvo išrinkta respublikonus tvirtai palaikančios Pietų Karolinos gubernatore. Per 2016 metų rinkimų kampaniją ji kritikavo D. Trumpą dėl komentarų apie imigrantus, bet vėliau jie politiškai susitaikė. N. Haley yra toli gražu ne pirmas pareigūnas, atsistatydinęs iš D. Trumpo Baltųjų rūmų, kuriuose dirba jau trečias prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais ir antras valstybės sekretorius, nors dar nė neįvyko kadencijos vidurio rinkimai.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.