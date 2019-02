Valdančiajai koalicijai vadovaujančios partijos LMS narys Darijus Krajčičius sakė, kad išėjo nesumokėjęs, nes trys parduotuvės darbuotojai nekreipė į jį jokio dėmesio ir šnekučiavosi tarpusavyje. „Prie prekystalio prastovėjau kokias tris minutes“, – sakė jis privačiai televizijai POP TV. Parlamentaras pabrėžė, kad netrukus pats sugrįžo į parduotuvę susimokėti už paimtą prekę. Atsiprašęs D. Krajčičius atsisakė parlamentaro mandato. Ministro pirmininko Marjano Šareco centro kairiųjų partija LMS yra vyresnioji partnerė penkių partijų koalicinės mažumos vyriausybėje. Į valdžią jį atėjo po rugsėjį įvykusių rinkimų. Pastaruoju metu visuomenės parama premjerui išaugo dėl viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų pakėlimo ir dviejų piktnaudžiavimu valdžia bei įžeidinėjimais kaltinamų ministrų atleidimo. LMS parlamentinės frakcijos vadovas Brane Golubovičius D. Krajčičiaus veiksmus pavadino „nepriimtinais“ ir pareiškė, kad jis turi „prisiimti atsakomybę“, nes to reikalauja „aukšti LMS etikos standartai“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.