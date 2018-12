„Viskas prasidėjo 6 val. ryto, aš pabudau nuo garsaus triukšmo ir drebėjimo, maniau, kad vėl žemės drebėjimas – neseniai taip buvo. Bet paskui pasigirdo sprogimas, ėmė dužti langai, visi laiptai žemyn buvo nukloti stiklu. Mes beldėme į duris, žadinome kaimynus. Išėję į laiptinę pamatėme, kad antras ir trečias aukštai apimti liepsnų, užsidegė ir viršutinių aukštų balkonai“, – „RIA Novosti“ pasakojo gretimos sugriuvusiajai laiptinės gyventoja Aliona Jakovleva.

Jos teigimu, gelbėtojai atvyko greitai ir „išvedė žmones iš viršutinių aukštų“.

„Paskui sugriuvo arka ir įgriuvo dalis laiptinės“, – pridūrė moteris.

Dar viena vietos gyventoja pasakojo agentūrai, kad iš pradžių nebuvo aišku, kas atsitiko, žmonės ėmė bėgti iš namo, paskui pastebėjo apgriuvusią laiptinę.

„6 val. ryto pabudau nuo sprogimo. Buvo kažkoks driokstelėjimas. Savaime suprantama, paskui išbėgome į balkoną, pradėjome dairytis, kas atsitiko, tačiau buvo tamsu ir neaišku, kas nutiko. Paskui, po kiek laiko išgirdome šauksmus „kvieskite greitąją, gaisrines“. <...> Sugriuvo viena laiptinė nuo paskutinio iki pirmo aukšto. Iš pradžių tamsoje manėme, kad dalis, nes iš kitos namo pusės pastatas buvo sveikas, nesimatė. <...> Kai jau patekėjo saulė, pamatėme, kad iš pagrindinės prospekto pusės liko tik plika siena. Viskas, kas buvo iš vidaus, griuvo žemyn“, – paaiškino ji.

Dar viena liudininkė pasakojo portalui „74.ru“, kad žmonės bėgo į lauką be dokumentų, be nieko.

„Labai baisu, nesupratome, kas vyksta, lyg žemės drebėjimas. Išbėgome į lauką be dokumentų, be nieko. Nepaprastųjų situacijų ministerijos gelbėtojai labai greitai atvažiavo, bet negalėjo privažiuoti per sustatytus automobilius. Kaimynė iš penktosios laiptinės bėgiojo po aukštus, beldė kaimynams, žadino“, – pasakojo mergina.

„Pirma informacija pasirodė apie 6 val. ryto, bent jau pas mus, – televizijos „Dožd“ eteryje pasakojo ledinio „Verstov. Info“ vyriausiasis redaktorius Viačeslavas Bolkunas. – Liudininkai pasakojo, kad viršutiniuose aukštuose nuaidėjo sprogimas. Kadangi statinys iš plokščių, per tam tikrą laikotarpį jis buvo sukonstruotas lyg kartoninis namelis (...). Vietoje dirbantys gelbėtojai ištraukė iš po griuvėsių kelis žmones, kurie, sprendžiant iš visko, gyveno viršutiniuose aukštuose. Vieno gelbėtojo teigimu, pirmame aukšte labai daug kraujo ir, sprendžiant iš visko, po griuvėsiais – dar ne vienas žmogus.“

DELFI primena, kad Rusijos Uralo regione esančiame Magnitogorske pirmadienį viename iš daugiabučių namų sprogus buitinėms dujoms žuvo keturi žmonės, kiti penki atsidūrė ligoninėje, o dar 35 žmonių likimas vis dar nežinomas, pranešė pareigūnai.

Vietos administracijos pareigūnų duomenimis, sugriuvusioje laiptinėje buvo priregistruota 111 žmonių, o dar devyni nuomojosi būstus – iš viso 120 žmonių.

„Įvykio vietoje tęsiami paieškos ir gelbėjimo darbai. Kol kas žinoma apie 52 žmonių likimą. Iš jų keturi žuvo, 16 buvo evakuota į laikino apgyvendinimo vietas, 28 žmonės susisiekė ir pranešė, kad tragedijos metu jų nebuvo namuose, penki žmonės buvo paguldyti į ligonines, aštuoni buvo išleisti gydytis ambulatoriškai, 35 žmonių likimas nežinomas“, – pranešė Nepaprastųjų situacijų ministerijos informacijos valdybos atstovas Timūras Chikmatovas, kalbėdamas televizijos „Rossija 24“ tiesioginiame eteryje.

Į nelaimės vietą išvyko Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Magnitogorske jis turėtų susitikti su nukentėjusiaisiais ir regiono vadovybe.

Po incidento mieste, esančiame beveik už 1,7 tūkst. km į rytus nuo Maskvos, į ligonines paguldyti penki žmonės, įskaitant du vaikus.

Sprogimas Karlo Markso gatvės 164-ajame name nugriaudėjo 6 val. vietos (3 val. Lietuvos) laiku; per jį sugriuvo viena laiptinė. Pagrindine versija laikomas buitinių dujų sprogimas.

Anksčiau srities vicegubernatorius Olegas Klimovas nurodė, kad sprogimas įvyko, kaip manoma, antrajame namo aukšte virš arkos, pro kurią mašinos važinėja į kiemą.

Kremlius pranešė, kad V. Putinas buvo „nedelsiant informuotas apie tragediją Magnitogorske“. Valstybės vadovo pavedimu pirmiausia į Magnitogorską išvyko sveikatos apsaugos ministrė Veronika Skvorcova ir nepaprastųjų situacijų ministras Jevgenijus Ziničevas, pranešė prezidento spaudos tarnyba.

Per nacionalinę televiziją parodytame reportaže matyti, kaip gelbėtojai tikrina sutrupėjusio gelžbetonio krūvas 18 laipsnių Celsijaus šaltyje.

Naujųjų metų naktį – per didžiausią Rusijos metų šventę – oro temperatūra Magnitogorske turėtų nukristi žemiau minus 23 laipsnių.

Pareigūnai perspėjo, kad gali sugriūti dar dvi sovietiniais laikais statyto daugiaaukščio laiptinės.

Vietos gyventoja Anna Koroliova radijui „Echo Moskvy“ nurodė, kad dėl sprogimo išbyrėjo aplinkinių pastatų langai.

Mineralų turtingame Pietų Uralo regione esantis daugiau nei 400 tūkst. gyventojų turintis Magnitogorskas yra vienas didžiausių šalies plieno pramonės miestų.

Sugriuvęs daugiabutis buvo pastatytas 1973 metais. Jame iš viso gyveno maždaug 1100 žmonių. Po nelaimės namo gyventojai buvo evakuoti į netoliese esančią mokyklą.

Nukentėjusiesiems savanoriai aukojo pinigų, drabužių ir kitų būtiniausių reikmenų. Kai kurie buvo pasiruošę, prireikus, suteikti laikiną prieglobstį pastogės netekusiems žmonėms.

Regiono gubernatorius Borisas Dubrovskis pranešė, kad pareigūnai planuoja jiems nupirkti butų.

Prie gelbėjimo darbų prisijungė Magnitogorsko metalurgijos kombinato (MMK) darbuotojai.

MMK direktorių tarybos pirmininkas milijardierius Viktoras Rašnikovas paragino vietos gyventojus suteikti pagalbą per sprogimą nukentėjusiems daugiabučio gyventojams.

„Tai mūsų bendra tragedija ir skausmas, – sakoma jo pareiškime. Jame taip pat nurodoma, kad MMK pasirūpins finansine pagalba tiems, kuriems jos reikės.

Dėl šio incidento pradėtas baudžiamasis tyrimas. Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (FSB) patvirtino, kad sprogo buitinės dujos.

Žmonių aukų pareikalaujantys dujų sprogimai gana nereti Rusijoje, kur didžioji dalis komunalinių tinklų yra pasenę, o saugumo reikalavimų dažnai nepaisoma.