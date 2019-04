Anksčiau buvo skelbiama apie 28 žuvusiuosius ir 21 sužeistąjį. Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa nurodė, kad visos aukos buvo Vokietijos piliečiai.

Remiantis užsienio žiniasklaida, kol kas nėra tiksliai aišku, kodėl įvyko nelaimė. Pirminiais duomenimis, autobuse iš viso vyko 50 žmonių.

„Net neturių žodžių, kad galėčiau apibūdinti tam, kas ką tik nutiko. Tai yra labai baisu, žmonės kenčia“, – BBC sakė Filipe Sousa, Madeiros meras.

Kai kuriuose žiniasklaidos leidiniuose pasirodė informacijos, kad viena iš tragedijos priežasčių - autobuso vairuotojas tiesiog nesuvaldė transporto priemonės ir nuvažiavo nuo kelio.

Pranešama, kad visi žuvusieji yra užsieniečiai. Vairuotojas ir gidas, kurie buvo Portugalijos piliečiai, liko gyvi. Jie buvo hospitalizuoti.

Vietos leidinys „Observador“ skelbia, kad autobusu važiavo grupė vokiečių turistų.

Avarija įvyko trečiadienio vakarą kurortiniame Kanisu rajone Madeiros pietryčiuose. Vairuotojas nesuvaldė autobuso, kuriuo važiavo 50 turistų, nuvažiavo nuo kelio ir nukrito ant gyvenamojo namo stogo.

Žuvo 17 moterų ir 11 vyrų. Sužeistųjų skaičius kol kas neaiškus.

Avarijos priežastys dar tikslinamos. Policija mano, kad nelaimė įvyko dėl stabdžių gedimo.

Tuo tarpu Portugalijos žiniasklaidoje pasirodė pirmosios tragedijos nuotraukos, kuriose matyti apsivertęs autobusas ir medikų būrys, šalia autobuso – sužeistieji.

