„Automagistralėje Tambovas-Volgogradas-Astrachanė susidūrė „Škoda Fabia“ ir „Toyota Camry“. Nuo smūgio vienas automobilių užsidegė, liepsnos persimetė į antrąjį automobilį. Ugnis pasiglemžė visų šiais automobiliais važiavusiųjų gyvybės - žuvo keturi žmonės“, - teigiama pranešime. Tragiškai pasibaigusio eismo įvykio aplinkybės tiriamos.

