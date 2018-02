Tragedija JK: penkiametė mirė dėl ciniško gydytojos poelgio

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad penkiametė mergaitė mirė po to, kai šeimos gydytojas vaiką atsisakė apžiūrėti dėl to, kad ji su motina pavėlavo į skubios apžiūros susitikimą. Netrukus po to sveikatos problemų dėl astmos turintis vaikas mirė ligoninėje.