Autobusas pralaužė užtvarą ir nuriedėjo netoli geležinkelio bėgių Mestrės rajone, kurį su Venecija jungia tiltas.

Skelbiama, kad tarp žuvusiųjų yra penki ukrainiečiai, vienas vokietis ir italas vairuotojas.

Venecijos meras Luigi Brugnaro tai pavadino didžiulė tragedija.

„Apokaliptinė scena, nėra žodžių“, – rašė jis socialiniame tinkle.

Manoma, kad autobusas buvo išnuomotas turistams vežti iš Venecijos į kempingą netoliese esančiame Margeros rajone.

Incidentas įvyko apie 19.45 val. vietos laiku.

Kai kuriais duomenimis, autobusas buvo varomas metano dujomis, nukrito ant elektros laidų ir užsidegė.

Vidaus reikalų ministras Matteo Piantedosi įspėjo, kad žuvusiųjų skaičius gali išaugti.

Proseguono le attività dei poliziotti per i rilievi del terribile incidente avvenuto a #Marghera. La #Poliziastradale sta regolando la viabilità e sta effettuando i rilievi nel punto in cui il bus è uscito di strada precipitando nella via sottostante. #3ottobre pic.twitter.com/7c4cosHvWl