„Civilinė gynyba jau suskaičiavo 45 žuvusiuosiu nuskendus šiam laivui, plukdžiusiam šeimas ir vaikus į viena turistinį kompleksą Mosule“, – sakė pareigūnas, pageidavęs neviešinti jo vardo.

Ninevijos provincijos Civilinės gynybos tarnybos vadovas pulkininkas Hussamas Khalilas sakė naujienų agentūrai AP, kad nelaimė įvyko daugybei žmonių plaukiant švęsti Novrūzo, žyminčio naujų metų ir pavasario pradžią.

Pasak H. Khalilo, tarp žuvusiųjų yra daug moterų ir vaikų. Jis pridūrė, kad paieškos tebevysta.

Tens of Iraqis feared dead after a ferry carrying more than one hundred people sank near #Mosul pic.twitter.com/ki7MaH9KcE