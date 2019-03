Dar 28 žmonės yra dingę, sakė vienas Vidaus reikalų ministerijos pareigūnas, pageidavęs neviešinti jo vardo.

Ninevijos provincijos Civilinės gynybos tarnybos vadovas pulkininkas Hussamas Khalilas sakė naujienų agentūrai AP, kad nelaimė įvyko daugybei žmonių plaukiant švęsti Novrūzo, žyminčio naujų metų ir pavasario pradžią.

Pasak H. Khalilo, tarp žuvusiųjų yra daug moterų ir vaikų. Jis pridūrė, kad paieškos tebevysta.

„Laivas nuskendo, nes jame buvo per daug keleivių – daugiau kaip 100“, – naujienų agentūra AFP citavo kitą Mosulo saugumo tarnybų pareigūną.

Tarnybos buvo perspėjusios žmones būti atsargius po kelias dienas pliaupusio smarkaus lietaus, dėl kurio iš Mosulo užtvankos teko nuleisti dalį vandens, tad upė patvino.

