Minas Žeraiso valstijos, kurioje sausio 25 dieną įvyko ši katastrofa, gelbėjimo tarnyba pranešė, jog toliau ieškoma žuvusiųjų. Visi dingusiais įvardyti asmenys dabar yra laikomi žuvusiais, kadangi per pastarąją savaitę nerasta nė vieno išgyvenusio. Beveik visi žuvę ir dingę žmonės buvo netoli Brumadinjo miesto veikiančios geležies rūdos kasyklos darbuotojai, patekę į didžiulį purvo srautą sugriuvus aukščiau darbuotojų kavinės bei pagrindinės administracinės zonos buvusiai užtvankai. Tai buvo antroji per pastaruosius trejus metus su šlamo saugyklomis susijusi nelaimė brazilų kasybos milžinės „Vale“ valdomose kasyklose. Pareigūnai nurodė įšaldyti 3 mlrd. dolerių (2,63 mlrd. eurų) vertės „Vale“ aktyvų, numatant, kad bendrovei teks atlyginti nuostolius ir mokėti baudas bei kompensacijas.

