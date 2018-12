Transporto ministras Cahitas Turhanas žurnalistams sakė, kad trys žuvusieji buvo traukinio operatoriai ir kad viena aukų mirė ligoninėje. C. Turhanas pridūrė, kad 47 sužeisti žmonės gydomi ligoninėje. Greitasis traukinys važiavo iš Ankaros pagrindinės stoties į centrinę Konijos provinciją. Jame, kaip rašė dienraštis „Hurriyet“, buvo 206 keleiviai. Anksčiau Ankaros gubernatoriaus biuras pranešė, kad trijų sužeistųjų būklė sunki. Žuvusiųjų skaičius sparčiai didėjo. Ankaros gubernatorius Vasipas Sahinas anksčiau ketvirtadienį sakė, kad žuvo keturi žmonės. Nuolaužos ant bėgių „Šį rytą įvyko avarija, kai... greitasis traukinys į Koniją atsitrenkė į toje pačioje linijoje bėgius tikrinusį lokomotyvą“, – žurnalistams sakė V. Sahinas. Pasak C. Turhano, avarija įvyko šešios minutės po to, kai traukinys išvyko iš Ankaros, jam įvažiuojant į Maršandizo stotį. Susiję straipsniai: Turkija žada rimtą atsaką: tai įvyks artimiausiomis dienomis Venesuelos prezidentas vyksta į Maskvą susitikti su Putinu Pasak gubernatoriaus V. Sahino, paieškos ir gelbėjimo darbai tęsiasi, vyksta „techninis tyrimas“ dėl tikslių sostinės Jenimachalės rajone įvykusios avarijos priežasčių. Gubernatorius pridūrė, kad informacija apie incidento priežastis, kai tik bus žinoma, bus paskelbta visuomenei. Turkijos žiniasklaidos išplatintuose atvaizduose matyti nuo bėgių nuvažiavę kai kurie vagonai ir ant apsnigtų bėgių pažirusios traukinio nuolaužos. Vieno vagono langai visiškai išdaužti, o kitas vagonas rėžėsi į pėsčiųjų tiltą, kuris sugriuvo, iš įvykio vietos pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas. Ankaros prokuroras pradėjo tyrimą, pranešė valstybinė Anatolijos naujienų agentūra. Greitųjų traukinių linija tarp Ankaros ir Konijos buvo atidaryta 2011 metais. 2014-aisiais tokia linija sujungė Ankarą ir Stambulą. Turkijos geležinkelių sistema pastaraisiais metais patyrė kelias žmonių gyvybių nusinešusias avarijas. Šių metų liepos mėnesį Turkijos šiaurės vakaruose, Tekirdaho provincijoje, 24 žmonės žuvo, o dar šimtai buvo sužeisti traukiniui nulėkus nuo bėgių dėl grunto erozijos, kurią sukėlė smarkios liūtys. 2014 metų kovą priemiestiniam traukiniui įsirėžus į mikroautobusą ant bėgių pietinėje Mersino provincijoje žuvo 10 žmonių. 2008-ųjų sausį devyni žmonės žuvo traukiniui nulėkus nuo sugedusių bėgių Kiutachijos regione į pietus nuo Stambulo. Didžiausia Turkijos pastarųjų metų traukinių avarija įvyko 2004 metų liepą, kai greitajam traukiniui šalies šiaurės vakaruose esančioje Sakarijos provincijoje nulėkus nuo bėgių žuvo 41 ir buvo sužeisti dar 80 žmonių. İLK GÖRÜNTÜLER

Ankara'da yüksek hızlı tren kazası: Çok sayıda yaralı varhttps://t.co/CvIes6zpJ9 pic.twitter.com/YNDXwsbIkU— NTV (@ntv) December 13, 2018

