Gubernatorius Vasipas Sahinas žurnalistams sakė, kad „43 žmonės buvo sužeisti ir, deja, keturi mūsų piliečiai žuvo“. Traukinys važiavo iš Ankaros į centrinį Konijos miestą. „Šį rytą 6 val. 30 min. (vietos, 5 val. 30 min. Lietuvos laiku išvykęs) greitasis traukinys į Koniją rėžėsi į lokomotyvą, turėjusį patikrinti bėgius tame pačiame maršrute“, – nurodė V. Sahinas. Incidentas įvyko nedidelėje Maršandizo stotyje, kurią tas traukinys paprastai pravažiuoja nesustojęs. Gubernatorius pridūrė, kad tęsiama paieškos ir gelbėjimo operacija, pradėti „techniniai tyrimai“, siekiant išsiaiškinti, dėl ko tiksliai įvyko nelaimė. Turkijos žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose matyti nuo bėgių nulėkę keli vagonai ir ant bėgių nukritusios traukinio nuolaužos. Ant traukinio užgriuvo dalis viaduko. Ankaros prokuratūra pradėjo šio incidento tyrimą, paskelbė valstybinė Anatolijos naujienų agentūra. Susiję straipsniai: Turkija žada rimtą atsaką: tai įvyks artimiausiomis dienomis Venesuelos prezidentas vyksta į Maskvą susitikti su Putinu İLK GÖRÜNTÜLER

