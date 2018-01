Oro bendrovės „WestJet“ ir „Sunwing“ patvirtino, kad jų lėktuvai dalyvavo Toronto Pearsono (Pirsono) tarptautiniame oro uoste. Šiame oro uoste tokio pobūdžio incidentas įvyko jau antrąkart per pastaruosius penkis mėnesius. Socialiniame tinkle paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad vieno orlaivio uodegą apėmė liepsnos ir tiršti juodi dūmai. Iš vėliau padarytų nuotraukų galima spręsti, kad užsiliepsnojo „Sunwing“ laineris. „WestJet“ patvirtino, kad į jos reiso WS2425 lėktuvą „Boeing 737-800“, kuriame buvo 168 svečiai ir šeši įgulos nariai, atskridusį iš Kankūno į Toronto Pearsono (oro uostą) ir laukusį leidimo riedėti prie vartų ir stovėjimo aikštelės, atsitrenkė „Sunwing“ orlaivis, riedėjęs atbulas nuo vartų“, – sakoma bendrovės „Twitter“ žinutėje. „Dėl orlaivio padėties ant riedėjimo tako „WestJet“ svečius reikėjo evakuoti avarinėmis čiuožynėmis. Gelbėtojų brigados buvo vietoje ir nedelsdamos reagavo“, – pridūrė kompanija. „Galime patvirtinti, kad svečiai yra saugūs terminale; dabar jie tikrinami muitinės“, – rašė „WestJet“, bet nenurodė, ar kas nors per šį incidentą buvo sužeistas. Kelionių agentūros „Sunwing Vacations“ feisbuko paskyroje paskelbtoje žinutėje patvirtinamas susidūrimo faktas. „Vienas „Sunwing“ lėktuvas, tempiamas mūsų antžeminių paslaugų tiekėjo, patyrė kontaktą su kitu orlaiviu. Incidento metu „Sunwing“ lėktuve įgulos narių arba keleivių nebuvo“, – sakoma pranešime. Oro uostas pranešė, kad „ugniagesių ir greitosios pagalbos tarnybos reagavo, keleiviai buvo evakuoti“ po incidento, „paveikusio“ skrydžių tvarkaraštį 3-ajame terminale. Toks susidūrimas Toronto Pearsono oro uoste – jau antras per kelis pastaruosius mėnesius. Rugpjūčio pradžioje Kanados ir Lenkijos keleiviniai laineriai riedėdami ant žemės kliudė vienas kitą sparnais. Tąsyk buvo padaryta „rimtos“ žalos, bet žmonės nenukentėjo.











