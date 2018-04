Vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino.

Įvykio vietoje darbuojasi policijos pareigūnai ir greitoji pagalba. Apie detalesnes įvykio aplinkybes nepranešama.

Kol kas tikslinama, kiek žmonių nukentėjo incidento metu. Portalas bbc.com teigia, kad įvykio vietoje matomi keli plastikiniai maišai, kuriuose žmonių kūnai.

Vėliau buvo pranešta, kad įtariamasis įvykio kaltininkas sulaikytas keliais kvartalais toliau nuo įvykio vietos. Kiti šaltiniai tvirtina, kad automobilis buvo sustabdytas policijos pareigūnų.

Policija apie sulaikytąjį išsamesnės informacijos nepateikė. Dėl saugumo gyventojų prašoma laikytis saugumo priemonių.

Pareigūnai į įvykio vietą Yonge'o (Jango) ir Finčo gatvių sankryžoje buvo iškviesti 13 val. 27 min. vietos (20 val. 27 min. Lietuvos) laiku, nurodė policija.

„Šiuo metu dar per anksti kalbėti, ar buvo koks nors motyvas. Taip pat dabar dar negalime nieko pasakyti apie sužalojimų mastą arba sužeistųjų skaičių“, – sakė Toronto policijos atstovė Meaghan Gray.

Policijos konsteblė Jenifferjit Sidhu irgi sakė, kad pareigūnams įvykio priežastis kol kas nežinoma.

Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau pranešė, kad tiria įvykį ir daugiau informacijos žada pranešti artimiausiu metu.

Įvykį matė liudininkai žurnalistams sakė, kad atrodė, jog furgono vairuotojas, vyras, į minią rėžėsi specialiai.

Kitas liudininkas vietinėms naujienoms teigė, kad furgonas važiavo šaligatviu ir siekė "nutrenkti viską, kas pasitaikys jo kelyje".

It is still unclear how many people are dead or hurt after a van reportedly ran down as many as 10 pedestrians on a sidewalk in #NorthYork: https://t.co/A1UejI74ut #Toronto pic.twitter.com/Wq8yai5ysh

— toronto.com (@torontodotcom) April 23, 2018