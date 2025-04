„Tokio dalyko niekas nebuvo matęs“: nuo Hegsetho nesitraukianti žmona tiesiog glumina

Tiek jos dalyvavimas susitikime su britų gynybos ministru, tiek įtraukimas į „Signal“ pokalbį, kuriame buvo aptarinėjamos karinės operacijos, kelia nerimą ir užsienio lyderiams, kurie dabar ne be pagrindo abejoja, ar P. Hegsethas geba sau pasilaikyti jautrią informaciją, teigia „Project on Government Oversight’s Center for Defense Information“ direktorius Gregas Williamsas.