Tokijo oro uoste po susidūrimo užsidegė keleivinis lėktuvas, pranešama apie aukas

Lėktuvas ant nusileidimo tako susidūrė su Japonijos pakrančių apsaugos lėktuvu, pranešė Japonijos žiniasklaida, remdamasi Transporto ministerija. Pranešama, kad žuvo penki žmonės, buvę pakrančių apsaugos lėktuve. Pilotas, vienas iš šešių lėktuve buvusių žmonių, buvo sunkiai sužeistas.

Visi 379 lėktuvo, kuris užsidegė nusileidimo metu Tokijo Hanedos oro uoste, keleiviai ir įgulos nariai yra sveiki, antradienį pranešė oro bendrovė „Japan Airlines“ (JAL).

BREAKING: Japan Airlines aircraft collided with coast guard plane causing fire. Passengers spotted escaping from burning plane

Skrydžio Nr. 516 keleivinis lėktuvas iš Hokaido (Japonijos šiaurės) užsidegė ant nusileidimo tako ir galiausiai visiškai sudegė. Lėktuve buvę 367 keleiviai ir 12 įgulos narių visi spėjo palikti orlaivį.

Transliuotojo NHK vaizduose buvo matyti, kaip po sparčiai taku judėjusiu lėktuvu driokstelėjo oranžinės liepsnos.

Televizijos filmuotoje medžiagoje buvo matyti į žemę nosimi įsmigęs lėktuvas ir pro jo langus besiveržiančios liepsnos, jas gesinantys gelbėtojai.

Pakilimo takas buvo nusėtas degančių nuolaužų.

Breaking: A Japan Airlines plane caught fire on the runway at Haneda Airport in Tokyo. pic.twitter.com/zoIVQu63Fh