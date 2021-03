Vos prieš kelias savaites dėl įžeidžiamų komentarų apie moteris atsistatydino olimpinių žaidynių vadovas.

H. Sasaki savo sprendimą paskelbė po trečiadienio pranešimo apie jo pasiūlymą, kad populiari garsenybė ir „plius dydžio“ modelis Naomi Watanabe per atidarymo ceremoniją pasirodytų kaip „olimpkiaulė“ su kiaulės ausimis.

Tai dar vienas galvos skausmas dėl pandemijos atidėtos olimpiados organizatoriams, besistengiantiems užsitikrinti visuomenės paramą žaidynėms ir atsigauti po buvusio olimpiados vadovo Yoshiro Mori seksistinių praėjusio mėnesio komentarų.

Anksti ketvirtadienį paskelbtame pareiškime H. Sasaki atsiprašė N. Watanabe ir sakė suprantantis, kad jo pastaba buvo nederama.

„Mano mintis būtų didžiulis įžeidimas p. Naomi Watanabe. To negalima atšaukti, – sakė jis. – Dėl to nuoširdžiausiai apgailestauju ir labai atsiprašau jos ir visų, kas dėl to pasijuto nesmagiai.“

N. Watanabe per savo agentūrą paskelbtame pareiškime sakė, kad H. Sasaki komentaras ją nustebino.

„Esu patenkinta savo kūnu“, – pridūrė ji ir paragino kurti pasaulį, kur „individai gali gerbti“ vienas kitą.

Tokijo olimpiados vadovė Seiko Hashimoto, kuri praėjusį mėnesį pakeitė Y. Mori, žurnalistams sakė, kad ją šokiravo H. Sasaki komentarai.

„Juokauti apie išvaizdą labai, labai nederama“, – sakė S. Hashimoto ir pridūrė, kad ji ieškos žmogaus, galinčio greitai pakeisti H. Sasaki.

Skandalas kilo trečiadienį vakare, kai vienas vietos žurnalas pranešė, jog H. Sasaki pernai užsiminė kolegoms, kad N. Watanabe galėtų apsirengti „olimpkiaule“.

Per grupės pokalbį išsakytą pasiūlymą iškart atmetė H. Sasaki kolegos, pasakę jam, kad tai būtų nederama.

„Niekada neturėjo būti“

Iš pradžių H. Sasaki buvo paskirtas vadovauti parolimpinių žaidynių atidarymo ir uždarymo ceremonijoms, bet gruodį tapo olimpiados ceremonijų kūrybos direktoriumi.

N. Watanabe Japonijoje yra didelė įžymybė, o tarptautiniai gerbėjai ją žino pirmiausia dėl dalyvavimo šou „Queer Eye“.

Įvairius produktus, nuo drabužių iki odos priežiūros priemonių, reklamuojanti N. Watanabe socialiniame tinkle „Instagram“ turi daugiau kaip 9 mln. sekėjų.

Ji yra viena iš kelių Japonijos „plius dydžio“ garsenybių ir praeityje yra patyrusi įžeidinėjimą.

Minimas incidentas įvyko opiu olimpiadai metu, po didelio skandalo dėl Y. Mori komentarų, kad moterys per susirinkimus per daug kalba.

Y. Mori galiausiai atsistatydino, į jo vietą buvo paskirta buvusi olimpinių žaidynių reikalų ministrė S. Hashimoto, bet skandalas vis tiek pakenkė olimpiados organizatoriams. Vis dėlto jie jau ėmėsi gerinti lyčių pusiausvyrą savo valdyboje.

S. Hashimoto sakė, kad po minimo trečiadienio pranešimo kalbėjosi su Tarptautiniu olimpiniu komitetu ir kad TOK yra „gan susirūpinęs“.

„Tokių problemų niekada neturėjo būti“, – pridūrė ji.

Į ginčą įsitraukė Japonijos vyriausybė. Atstovas Naoki Okada H. Sasaki pasiūlymą pavadino „visiškai nederamu“.

Olimpiadą jau ištiko visa virtinė viešųjų ryšių nesėkmių, įskaitant ginčą dėl plagijavimo, susijusį su pradiniu žaidynių logotipu, ir pasipiktinimą 2 mlrd. dolerių (1,68 mlrd. eurų) vertės pagrindinio stadiono projektu. Pastarojo kaina vėliau buvo sumažinta.

2019 metais Japonijos olimpinio komiteto vadovas Tsunekazu Takeda atsistatydino prancūzų teisėjams apkaltinus jį byloje dėl 2,3 mln. dolerių (1,9 mln. eurų), sumokėtų prieš suteikiant Tokijui teisę rengti olimpiadą ir vėliau.

Japonijos visuomenė skeptiškai vertina olimpiados organizavimą šiais metais ir daug kas tikisi, jog organizatoriai kitą savaitę paskelbs, kad žiūrovai iš užsienio nebus įleidžiami. Kiek japonų galės „gyvai“ stebėti olimpiadą, bus sprendžiama vėliau.

Vis dėlto organizatoriai tvirtina, kad žaidynes galima surengti, ir paskelbė virtinę taisyklių, turinčių užtikrinti saugumą pandemijos sąlygomis.

Olimpinio deglo nešimo estafetė turi prasidėti kovo 25-ąją, bet pradžios ceremonijos ir pirmojo etapo žiūrovai negalės stebėti. Kitose maršruto atkarpose žiūrovams bus draudžiama šaukti ir būriuotis, jie privalės būti su kaukėmis.