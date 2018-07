Žemės drebėjimas buvo užfiksuotas 20 val. 23 min. vietos (14 val. 23 min. Lietuvos) laiku. Jo židinys buvo 39 km gylyje, o epicentras – į rytus nuo Honšiū salos rytinės pakrantės, nurodė JAV Geologijos tarnyba. Kol kas nebuvo pranešimų apie žalą, padarytą gana retų stiprių požeminių smūgių, kurių epicentras buvo netoli Tokijo. Žemės drebėjimas buvo užfiksuotas 20 val. 23 min. vietos (14 val. 23 min. Lietuvos) laiku. Jo židinys buvo 39 km gylyje, o epicentras – į rytus nuo Honšiū salos rytinės pakrantės, nurodė JAV Geologijos tarnyba. Šalia Tokijo esančio Čibos regiono gyventojai sakė jautę smarkų kratymą. Kai kurie nurodė, kad per drebėjimą nuo lentynų krito daiktai, bet apie nukentėjusius žmones pranešimų kol kas negauta. Susiję straipsniai: Pietų Korėja pradėjo pratybas, imituojančias gynimąsi nuo Japonijos Po susitikimo su Kim Jong Unu – Trumpo komentarai: nemiegojau 25 valandas Visuomeninis transliuotojas NHK paskelbė, kad regiono branduoliniuose objektuose jokių sutrikimų neaptikta. Prie sostinės esančio Naritos oro uosto atstovas sakė, kad dėl drebėjimo teko trumpam sustabdyti darbą. „Buvome laikinai uždarę takus, bet atnaujinome darbą, gavę patvirtinimą, kad jokios žalos nepadaryta, – jis sakė naujienų agentūrai AFP. – Drebėjimas buvo gana stiprus, bet oro uoste panikos nekilo.“ Keliomis savaitėmis anksčiau per žemės drebėjimą Osakos regione žuvo penki žmonės ir daugiau kaip 350 buvo sužeisti. Japonija patenka į vadinamąjį Ramiojo vandenyno ugnies žiedą, pasižymintį aktyvia seismine ir vulkanine veikla. 2011 metų kovo 11 dieną niokojantis 9 balų žemės drebėjimas supurtė vandenyno dugną netoli Japonijos krantų ir sukėlė galingą cunamį, padariusį milžiniškos žalos ir pareikalavusį tūkstančių žmonių gyvybių. Cunamio vandenys taip pat sugadino Fukušimos atominės jėgainės aušinimo sistemas, o išsilydžius trijų reaktorių aktyviajai masei įvyko didžiausia branduolinė avarija nuo 1986 metų Černobylio katastrofos.











