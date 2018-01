„Neseniai buvusios atakos Rytų Gutoje kelia didžiulį susirūpinimą, kad Basharo al-Assado režimas galbūt tebenaudoja cheminius ginklus prieš savo tautą“, – sakė žurnalistams Paryžiuje R. Tillersonas. „Galiausiai Rusija yra atsakinga už aukas Rytų Gutoje“, – pridūrė jis. Anksčiau buvo pranešta, kad Sirijos sukilėlių kontroliuojamame anklave netoli Damasko mažiausiai 21 asmuo, tarp jų yra ir vaikų, pirmadienį patyrė kvėpavimo sutrikimų, susijusių su įtariama chemine režimo ataka. Pasak padėtį šalyje stebinčios organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) atstovų, pirmadienį tokios atakos būta sukilėlių kontroliuojamame Rytų Gutos regione esančiame Dumos mieste. Tarp nukentėjusiųjų buvo šeši vaikai ir šešios moterys. Susiję straipsniai: Muelleris dėl Trumpo kampanijos ir Rusijos ryšių apklausė generalinį prokurorą Jeffą Sessionsą „Gyventojai ir medikai kalba apie chloro dujas“, – sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas. Sausio 13-ąją panaši ataka buvo surengta Dumos pakraštyje, kur SOHR užfiksavo septynis nukentėjusiuosius. Keliomis dienomis vėliau teisių gynimo organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW) direktorius Kennethas Rothas apkaltino Sirijos režimą panaudojus chloro dujas per Rytų Gutos apgultį. Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW) ir JT apkaltino Sirijos oro pajėgas dėl 2017-ųjų balandį surengtos zarino dujų atakos prieš opozicijos kontroliuotą Chan Šeichūno miestelį, pareikalavusios daugybės gyvybių. Spėjama, kad daugiau nei 340 tūkst. žmonių žuvo per karą Sirijoje, prasidėjusį 2011 metais, kai režimas ėmėsi malšinti protestus prieš vyriausybę. Dar milijonai žmonių buvo priversti palikti namus.

