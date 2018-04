Vos 20 metų Dylanas McWilliamsas praėjusį ketvirtadienį prie Havajų Kauai salos krantų gulsčiomis plaukiojo banglente, kai jam už kojos stvėrė tigrinis ryklys, galėjęs būti nuo 1,8 iki 2,5 m ilgio.

Laukinės gamtos mėgėjas, dirbęs išgyvenimo instruktoriumi, sugebėjo nusiirti 30 m iki kranto, kur vienas poilsiautojas iškvietė greitosios pagalbos medikus.

Ligoninėje D. McWilliamso žaizdos buvo susiūtos septyniais dygsniais – tai įvyko vos po aštuonių mėnesių, kai praėjusių metų liepą po susidūrimo su juoduoju lokiu jo sužalojimai galvoje jau buvo sukabinti devyniomis kabėmis.

Tą kartą vienoje Kolorado vasaros stovykloje jis miegojo lauke. D. McWilliamsas pasakojo, jog jį pažadino lokys, pradėjęs draskyti jam pakaušį.

Dylan McWilliams, a 20-year-old from Colorado, the man who's survived a snake, bear and shark attack!

Man...that was one bad day! pic.twitter.com/L9u3y3xnxK

— Nicholas Walker Ph.D (@Nicknackwalker) April 22, 2018