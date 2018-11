Nenustatyti užpuolikai įsimaišė tarp šokančių vestuvių svečių ekstravagantiškoje gatvės procesijoje, su kuria 25 metų jaunikis keliavo į jungtuvių ceremoniją. Pasak policijos, užpuolikai užsikorė ant žirgų traukiamos karietos ir pradėjo šaudyti, o kilus panikai pabėgo. Jaunikis buvo sužeistas į petį ir nugabentas į ligoninę, kur gydytojai sustabdė kraujavimą, bet be didelės operacijos negalėjo išimti kulkos. Vis dėlto vos po trijų valandų aptvarstytas jaunikis sugrįžo į savo nuotakos namus ir atliko vestuvių apeigas. „Kulka buvo įstrigusi tarp peties kaulų“, – naujienų agentūrai AFP sakė Delio policijos komisaro pavaduotojas Vijay Kumaras. Policija ieško dviejų įtariamųjų ir kol kas nėra nustačiusi šio įžūlaus užpuolimo motyvų, bet sakė, jog tai neatrodo kaip atsitiktinis smurto aktas. Daugelis Indijos miestų yra apimti vestuvių karštligės, nes praėjusią savaitę prasidėjo tradicinis vestuvių sezonas. Šaudymas per vestuves Indijoje nėra negirdėtas dalykas. Balandžio mėnesį šiaurinėje Utar Pradešo valstijoje vienas jaunikis buvo nušautas per vestuvių apeigas. Ši žmogžudystė buvo nufilmuota; įraše matėsi, kaip jaunikis abiem rankom griebia sau už krūtinės ir griūva veidu žemyn. 2016 metais Utar Pradeše vienas vestuvių svečias netyčia nušovė jaunikį, jojantį į savo vestuvių ceremoniją.

