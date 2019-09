„Nieko neliko, – sakė CNN reporterė Paula Newton, stovėdama prie pastato likučių. – Sugriauti beveik visi saloje buvę statiniai.“

Man-O-War Cay priklauso Abako saloms, kur uraganas siautėjo stripriausiai. Iš viso Bahamose uraganas nusinešė mažiausiai 20 gyvybių.

Ministras pirmininkas mano, kad aukų skaičius augs. Paieškos komandoms kelias dienas nepavyko pasiekti labiausiai nukentėjusių vietų.

„Dorian“ užgriuvo Bahamas kaip penktos kategorijos uraganas ir sustojo virš salų, todėl atlikti gelbėjimo misijas buvo per daug pavojinga. Net dabar neįmanoma tikrinti kiekvieno namo ieškant išgyvenusiųjų, nes daugelyje vietų namų paprasčiausiai nebėra.

Abako salas perskridusi Lia Head Rigby, kuri vadovauja paramos organizacijai, anksčiau sakė, kad, jos atstovų teigimu, „žuvusiųjų yra kur kas daugiau“.

„Viskas nusiaubta, sunaikinta. Tikra apokalipsė“, – naujienų agentūrai „Associated Press“ pasakojo ji.

Abako salų aeronuotraukose, įskaitant uostamiesčio Marsh Harbour vaizdus, matyti nesibaigiantis destrukcijos kelias: nuplėšti stogai, besimėtančios nuolaužos, apversti automobiliai, laivų konteineriai ir valtys bei pakilęs vanduo.

„Didžiojoje Marsh Harbour dalyje nieko nebeliko, – teigė Alicia Cook, kuri evakavosi iš miestelio. – Žmonės pradeda panikuoti, plėšikauti... Neįsivaizduoju, kaip visiems pavyks ištrūkti.“

Iš Marsh Harbour evakuotas Bobas Cornea atsidūrė sostinėje Nasau ir kalbėjo su BBC. Jis sakė, kad su žmona slėpėsi savo sūnaus namo antrame aukšte.

„Vanduo siekė mano kaklą. Jo lygis nenukrito dvi ar tris valandas. Mano sūnus mus ištraukė ir buvome nugabenti į saugią vietą. Matėme ne vieną uraganą, įvairiausių audrų, tačiau dar niekada nebuvo taip blogai. Atrodė, kad stoviu vidury vandenyno. Aplinkui vien bangos, semiantis vanduo. Siaubas. Visiškas siaubas“, – pasakojo vyras.

Near peak winds during #Dorian landfall in #MarshHarbour #Abaco on Sunday pic.twitter.com/qf0k3xPkLO



Kitas vyras pasakojo, kaip jo akivaizdoje nuskendo sutuoktinė.

„Banga užgriuvo per stogą, turėjo būti mažiausiai 6,5 metro aukščio“, – CNN sakė Howardas Armstrongas. Jis apibūdino baisiąją akimirką, kai namą užliejo vanduo, o jo žmona nuskendo jam matant.

„Ji stovėjo ant virtuvės spintelių tol, kol jos subyrėjo. Aš buvau šalia, ir ji tiesiog nuskendo“, – H. Armstrongas pridūrė ištrūkęs iš namo ir nuplaukęs prie savo netoliese buvusios valties.

Situacija Didžiosios Bahamos saloje yra mažiau aiški, nes „Dorian“ nuo jos pasitraukė tik vėlų antradienio vakarą po beveik dvi paras trukusio chaoso ir sugadino nemažai ryšio linijų.

Didžiąją dalį gelbėjimo darbų atliko vietos gyventojai, naudodami valtis ir vandens motociklus, tačiau jiems trukdė užtvindyti keliai, nuvirtę medžiai ir paskendusios nuolaužos.

WATCH: Aerial video from Marsh Harbour, Airport in Marsh Harbour, The Mudd, and Sandy Point airstrip in the #Bahamas . #Dorian (🎥: Terran K.) pic.twitter.com/CAZmZBB1ia



Anot AP, trečiadienį nacionalinio saugumo ministras Marvinas Damesas pranešė, kad gelbėjimo tarnybos „pradeda darbus“.

Mažiausiai 20 gyvybių Bahamose nusinešęs uraganas „Dorian“ vėl sustiprėjo iki 3 kategorijos audros ir priartėjo prie JAV pietrytinės pakrantės, grasindamas pavojingais jūros potvyniais žemai esančiose bendruomenėse nuo Džordžijos iki Virdžinijos pietvakarių.

Anksčiau šią savaitę Bahamas „Dorian“ pasiekė kaip stipriausias uraganas per šios salų valstybės istoriją. Vėliau jis gerokai susilpnėjo – nuo 5 iki 2 kategorijos, bet trečiadienį vakare vėl ėmė stiprėti. Uragano vėjų greitis siekia 185 km per valandą.

We are starting to get some aerial pictures from Abaco where #Dorian made landfall as a 185 mph CAT 5 hurricane. Needless to say, damage is catastrophic. Credit: James Julmis pic.twitter.com/CwgljP00xp