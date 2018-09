47-erių vyras tyliai klausėsi posėdžio Rytų Danijos aukščiausiajame teisme, kur kaltintojas Kristianas Kirkas ragino teisėjus patvirtinti įkalinimo iki gyvos galvos nuosprendį. Pasak prokuroro, nusikaltimo motyvas buvo seksualinis, o pati žmogžudystė – suplanuota. Danijoje įkalinimas iki gyvos galvos paprastai reiškia, kad nuteistasis praleis apie 16 metų kalėjime, tačiau prireikus bausmė gali būti pratęsta. 47-erių P. Madsenas siekia neterminuotą įkalinimą pakeisti ribotos trukmės bausme. „Labai atsiprašau Kim artimųjų už tai, kas nutiko“, – teisėjų kolegijai sakė P. Madsenas, kai šiam buvo suteiktas baigiamasis žodis. Reporterės tėvai, Ingrid ir Joachim Wallai, taip pat dalyvavo posėdyje. Bylos nagrinėjimas rugsėjo 14-ąją buvo atidėtas, nes dėstant baigiamuosius argumentus nualpo vienas teismo tarėjas, ir atsinaujino trečiadienį. P. Madseno advokatė Betina Hald Engmark pareiškė, kad jos klientas „neturi teistumo ir jis vienas buvo nuteistas (kalėti iki gyvos galvos) už vieną žmogžudystę“. „Panašiose bylose kaltininkas neretai anksčiau buvo padaręs moralinių nusikaltimų“, – pridūrė ji. Vis dėlto pirmininkaujantis teisėjas Janas Uffe Rasmussenas paskelbė, kad liks galioti ankstesnis nuosprendis. Kim Wall AFP / Scanpix M. Madsenas neigia nužudęs K. Wall ir tvirtina, kad ji žuvo per nelaimingą atsitikimą jo povandeniniame laive 2017-ųjų rugpjūtį, tačiau paties nuosprendžio neskundė. Jis prisipažino išmetęs aukos kūno dalis į Baltijos jūrą. Balandžio 25 dieną Kopenhagos teismas pripažino P. Madseną kaltu dėl nužudymo, lytinio smurto ir aukos palaikų supjaustymo. Teismas vienbalsiai nusprendė, kad P. Madsenas įviliojo 30-metę K. Wall į savo laivą, pažadėjęs jai duoti interviu. Pasak K. Kirko, K. Wall negalėjo pabėgti ir „veikiausiai maldavo jos nežudyti“ tuo metu, kai P. Madsenas įgyvendino savo „sadistinę, nežmonišką, seksualinę fantaziją“. Kaltintojas pridūrė, kad išradėjas domėjosi įrašais, kuriuose matyti, kaip moterys kankinamos ir žudomos. Tikėtina, kad jis taip pat nufilmavo K. Wall nužudymą. Anot K. Kirko, P. Madsenas planavo ką nors nužudyti ir „tiesiog laukė aukos“. „Tikiuosi, kad daugiau niekada nepamatysime tokios bylos“, – sakė jis teisme. Jokių K. Wall nužudymo įrašų nebuvo rasta. „Kim Wall pateko tiesiai į mirtinus spąstus“, – pareiškė kaltintojas, žiūrėdamas į P. Madseną, kuris sėdėjo sudėjęs rankas ant stalo. „Manau, kad tinkamas būtų tik įkalinimas iki gyvos galvos“, – pridūrė K. Kirkas. K. Wall mirties priežastis taip ir nebuvo tiksliai nustatyta.

