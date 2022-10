Televizijos kanalo „Spas“ generalinis direktorius B. Korčevnikovas laidos „Solovjov Live“ metu pasisakė apie rusus, kurie atsisako kariauti Ukrainoje. Vaizdo medžiagoje matyti, kad jis verkia ir kažką neaiškiai kalba apie karo ir mobilizacijos priešininkų požiūrį į tėvynę.

„Kas yra mūsų Tėvynė, jeigu už ją kažkas atiduoda gyvybę, o aš, vadinasi, jos nemyliu. Bet jeigu dėl jos verta paaukoti gyvybę, tai kaip man toliau gyventi, jeigu net tada tu nesugebėsi pakeisti savo požiūrio į savo šalį, ant tavęs galima dėti kryžių! Tu esi niekas, „zero“, nulis...“ – graudinosi jis.

Crying Russian propagandist accused those who don’t want to die in Russia’s war of being “a zero, decay and garbage.” Despondent, he wept live on-air, urging others to join the battle, but didn’t express any desire to do so himself. More in my article ⤵️https://t.co/uhCtxy8Tz4 pic.twitter.com/s6u99PSAHO