Tokių klausimų, taip pat kandžių ir sarkastiškų pastabų, birželio 7 d. transliuotoje keturių valandų trukmės laidoje tikrai buvo. Jie sušmėžuodavo dideliame studijoje, kurioje vyko filmavimas, įrengtame ekrane, taip pat per tiesiogines transliacijas paprastai rodomose išnašose, rašoma Laisvosios Europos radijo (RFE/RL) portale.

„Gyventi darosi vis sunkiau ir sunkiau. Tik Kremliuje viskas nuostabu“, – užsidegė užrašas teksto lauke, pasirodžiusiame, kai V. Putinas, laikydamas rankoje rašiklį, žvilgtelėjo į kažkokius dokumentus.

On-screen comment from a viewer during the Putin phone-in: “Our lives are getting worse and worse. It’s in the Kremlin that everything’s wonderful.” pic.twitter.com/XdhiK5cahQ

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 7, 2018