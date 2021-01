G. Thunberg atsilygino D. Trumpui, kuris dažnai ginčija mokslines išvadas dėl klimato kaitos, o 2019 metais apie paauglę tviteryje parašė, kad „ji atrodo kaip labai laiminga mergaitė, kurios laukia šviesi ir nuostabi ateitis“.

Tas tviterio įrašas buvo sarkastiškas atsakas į ugningą G. Thunberg kalbą Jungtinėse Tautose, kai ji pasaulio lyderiams pasakė: „Savo tuščiais žodžiais jūs pavogėte mano svajones ir mano vaikystę. Kaip jūs drįstate?“

G. Thunberg vėliau pakoregavo savo biografiją tviteryje ir pasivadino „labai laiminga mergaite, kurios laukia šviesi ir nuostabi ateitis“.



D. Trumpas išvedė JAV iš 2015 metų tarptautinio susitarimo riboti taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis. Šį žingsnį trečiadienį prisaikdintas JAV prezidentas Joe Bidenas jau atšaukė.



He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9