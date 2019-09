„Thomas Cook“ kelionių agentūroje atostogas įsigiję turistai šį savaitgalį tapo tikrais įkaitais Tuniso viešbutyje „Les Orangers“. Norėję išvykti iš šalies turistai to padaryti negalėjo – viešbučio darbuotojai uždraudė.

Tunise esančio viešbučio klientai sako, kad jiems nebuvo leista šeštadienį palikti viešbučio teritorijos, nebent jie sumokėtų papildomus mokesčius ir padengtų „Thomas Cook“ skolas, kurios siekė net keletą tūkstančių svarų.

„Mes esame laikomi įkaitais“, – sakė Tunise įkalintas Ryanas Farmeris iš Lesteršyro.

Viešbučiuose įkalinti turistai pasakojo, jog apartamentų darbuotojai užrakino teritorijos vartus, tikindami, kad klientai turi susimokėti už savo atostogas, kitaip iš šalies išvykti negalės.

„Vartai buvo užrakinti ir svečiai buvo įspėti, kad jie turės susitarti su viešbučio administracija, padengti skolas. Nesvarbu, kad jau buvome sumokėję atostogų organizatoriams“, – pasakojo viena turistė, kuri dėl nemalonumų pavėlavo į oro uostą, tad liko įstrigusi viešbutyje dar vienai dienai.

Holidays from Hell: Tunisia - Thomas Cook UK holidaymakers 'held hostage' in Tunisian hotel by armed guards #Tunisia #sundaymorningpic.twitter.com/mUcQyAoGui