„Premjerė paskelbs pareiškimą po to, kai kabinetas ir ji rytoj (ketvirtadienį) pateiks pareiškimą parlamentui“, – sakė vienas Dauningo gatvės atstovas.

Kai buvo paskelbta ankstesnė informacija, jog tokio pareiškimo nebus, svaro kursas staigiai nusmuko vienu procentu.

"I believe what I owe to this country is to take decisions that are in the national interest and I firmly believe with my head and my heart this is a decision in the best interest of the entire UK" says Theresa May

Ši sumaištis kilo kabinetui jau keturias valandas tariantis, ar turi būti pritarta Išstojimo sutarties projektui, antradienį suderintam su Europos Sąjunga.

If Theresa May is still struggling to get this deal past her own cabinet in No. 10, how will it win support in Parliament or the country?

There’s a sensible way out of this mess: go back to the country for a People’s Vote

— Vince Cable (@vincecable) November 14, 2018