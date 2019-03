Antradienį vakare naujausia sutarties versija buvo atmesta Bendruomenių Rūmuose 391 balsu prieš 242, – šįkart jos pralaimėjimas buvo ne toks skaudus kaip šių metų sausį, kai sutartis buvo atmesta 230 balsų, bet vis dėlto tai skaudus praradimas, niekais pavertęs dvejus sunkaus darbo metus.

Generalinis prokuroras Geoffrey Coxas interviu pareiškė, kad Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos, numatyto kovo 29 d., atidėjimas yra „neišvengiamas“.

Iš tikrųjų, esant „akivaizdžiai negyvai“ minėtai sutarčiai, parlamentas šią savaitę greičiausiai balsuos už „Brexit“ atidėjimą, ir įstatymų leidėjai – įskaitant kai kuriuos ir Th. May kabineto narius, – turbūt griebsis manevrų ir bandys priversti vyriausybę atsisakyti savo „Brexit“ planų ir pradėti iš naujo.

Parlamento nariai turėtų balsuoti trečiadienį. Th. May pažadėjo siūlyti laisvą balsavimą, o tai reikštų, kad vyriausybė neskatins konservatorių–įstatymų leidėjų užsiimti konkrečią poziciją.

Bet esama rizikos, kad jiems tepavyks atidėti dramą dar keliems mėnesiams. Pažymėtina, kad britų premjerė įtraukė antrąjį referendumą dėl „Brexit“ tarp pasirinkimų, su kuriais parlamentas gali susidurti ateinančiais mėnesiais.

„Balsavimas prieš pasitraukimą be sutarties ir už „Brexit“ atidėjimą neišsprendžia mūsų problemų, – kalbėjo Th. May. – Aš ir toliau manau, kad geriausia išeitis būtų, jeigu Jungtinė Karalystė pasitrauktų iš ES tvarkingai su sutartimi, ir kad ši sutartis, kurią susiderėjome, yra geriausia ir iš tiesų – vienintelė galima sutartis“.

Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad derybų rezultatas didina riziką, jog Jungtinė Karalystė pasitrauks iš bloko be sutarties. Pasak D. Tusko, ES apsvarstys bet kokį vyriausybės prašymą atidėti „Brexit“ dieną, bet tam bus būtinas „patikimas galimo atidėjimo ir jo pratęsimo pagrindimas“. ES padarė „viską, kas tik įmanoma, kad būtų pasiektas susitarimas“, ir išeitis iš aklavietės „gali būti surasta tik Londone“.

Th. May postui, kurį ji šiaip taip išlaikė per kelias iš eilės krizes, dabar kaip niekad iškilo pavojus. Pati Theresa May yra pareiškusi, kad jeigu jos siūloma sutartis būtų atmesta, parlamentas priverstų šalį išlaikyti glaudesnius ryšius su ES bloku, ir taip būtų išduoti 2016 metų referendumo rezultatai. Ji taip pat perspėjo apie riziką, jog „skyrybos“ tokiu atveju apskritai gali būtų sustabdytos, o JK narystės ES šalininkai mėgins inicijuoti antrąjį viešą balsavimą.

Premjerė dėjo daug pastangų, kad „Brexit“ nebūtų blokuojamas, ir stengėsi įtikinti kietojo „Brexit“ šalininkus remti jos susiderėtą sutartį. Bet galiausiai to nepakako. Jų prieštaravimas jos pasiektam susitarimui yra stipresnis už baimę dėl dar vieno referendumo.

Žlugusios viltys

Th. May buvo dar kartą išsiųsta į Briuselį persvarstyti sutarties ir, nors ji grįžo nusivylusi savo pasiektais rezultatais, vis dėlto jai pavyko, kad ir nežymiai, patobulinti sutartį keliais svarbiais aspektais. Tačiau viltis, kad šie išsikovoti pakeitimai palenks jos pusėn skeptiškai nusiteikusius įstatymų leidėjus, greit žlugo.

G. Coxas paskelbė naujas „teisines konsultacijas“, perspėdamas, kad rizikos Jungtinei Karalystei nepasikeitė. Tada Parlamento torių Europos tyrimų grupė, pasisakanti už „Brexit“, paragino konservatorius neremti naujosios Th.May pasitraukimo sutarties, o Demokratinė junionistų partija (DUP), kuri remia Th. May torių mažumos vyriausybę, taip pat ją sukritikavo.

Likus vos 17 dienų iki numatyto Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES, derybos įstrigo ties tuo pačiu opiu klausimu, kuris stabdė derybų pažangą visus praėjusius metus: ties atsarginiu planu, skirtu užtikrinti, kad muitinės patikros postų Airijos ir JK pasienyje niekada neprireiks.

„Brexit“ remiantys politikai iš Th. May torių partijos primygtinai tvirtina, kad planas, – žinomas kaip vadinamosios apsidraudžiamosios priemonės (backstop), – gali visiems laikams įstumti Jungtinę Karalystę į ES prekybos režimo spąstus, nes jai jau bus nebeįmanoma iš jų ištrūkti. Savo teisinėse konsultacijose peržiūrėtos sutarties klausimais, G. Coxas teigia, kad tokia rizika yra sumažėjusi, bet „neeliminuota“.