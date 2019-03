Britų premjerei ministrų kabineto kolegos daro spaudimą paskelbti datą, kada ji atsistatydins, dalis iš jų tvirtina, kad toks žingsnis padėtų laimėti paramą dėl išsiderėtos „Brexit“ sutarties, sakė artimai su situacija susipažinę šaltiniai.

Theresa May tikisi, kad šalies parlamentas pasinaudos dar viena proga balsuoti Bendruomenių rūmuose šią savaitę dėl jos skyrybų su Europos Sąjunga susitarimo. Bet jai sunkiai sekasi palenkti savo pusėn pakankamai savo konservatorių partijos kolegų, po to, kai susitarimas buvo du kartus atmestas didele parlamentarų dauguma.

Jungtinė Karalystė pagal planą turėjo pasitraukti iš Europos Sąjungos (ES) penktadienį. Tačiau britų premjerei, regis, visą šią savaitę teks grumtis dėl savo politinio gyvenimo. Pirmiausia, jos laukia įtemptas ministrų kabineto posėdis Londone pirmadienį.

Vėliau tą pačią dieną Bendruomenių rūmai greičiausiai balsuos dėl plano, kuris leistų parlamentarams perimti Bendruomenių Rūmų procedūrų kontrolę vieną dieną, trečiadienį, ir surengti eilę vadinamųjų „indikacinių balsavimų“.

Tokiu būdu įstatymų leidėjai galėtų išreikšti savo paramą įvairiems įmanomiems variantams, nuo antrojo referendumo iki muitų sąjungos su ES ir net „Brexit“ atšaukimo. Manoma, kad keletas ministrų siekia užtikrinti, kad parlamentarai galėtų laisvai balsuoti taip, kaip jie nori, o ne vadovaudamiesi partijos nurodymais, kaip kad to iš jų tikisi Th. May. Premjerės biuras kol kas neįsipareigoja suteikti toriams šios teisės, ir tai galimai pakurstys dar vieną ministrų maištą jos vadovaujamame kabinete.

Per dramatišką savaitgalį Vestministeryje gandai apie Th. May pasitraukimą kaip reta įkaito, gatvėmis pražygiavo apie milijoną protestuotojų, remiančių antrojo referendumo idėją. Po to, kai ES sutiko nukelti „Brexit“ datą, numatytą kovo 29 dieną, ir pareikalavo iš šalies pateikti naujus atsakymus iki balandžio 12 dienos, premjerė turi rasti įgyvendinamą sprendimą per dvi artimiausias savaites.

Sekmadienį Theresa May ir keletas ministrų susitiko su „Brexit“ šalininkų lyderiais, įskaitant Borisą Johnsoną ir Jacobą Rees-Moggą. Anot vyriausybės atstovo, per „ilgas diskusijas“ buvo aptarta visa eilė problemų, „įskaitant ir klausimą, ar pakanka paramos Bendruomenių rūmuose“, kad šią savaitę būtų dar kartą balsuojama už jos išsiderėtą susitarimą.

Atviras maištas

Susitikimas įvyko po to, kai keletas britų laikraščių paskelbė, jog premjerei daromas vis didesnis spaudimas atsistatydinti dėl jos „Brexit“ plano įgyvendinimo ir kad jos laukia rimta konfrontacija su ministrų kabineto nariais per pirmadienį vyksiantį kabineto posėdį.

Keletas laikraščių skelbia, kad ministrai jau yra numatę laikinąjį vadovą, kuris užbaigų „Brexit“ procesą, tarp kandidatų minimi Th. May pavaduotojas Davidas Lidingtonas ir vienas iš „Brexit“ lyderių Michaelas Gove'as.

Bręstantis perversmas, regis, prigeso sekmadienį, kai Jungtinės Karalystės iždo kancleris Philipas Hammondas ir kiti kabineto kolegos – tarp jų, ir M. Gove‘as bei D. Lidingtonas, – viešai palaikė Th. May. Ir vis dėlto vyriausybė toli gražu nėra vieninga. Savo komentaruose, kurie gali dar labiau sustiprinti susiskaidymą Th. May vadovaujamame ministrų kabinete, Ph. Hammondas neatmetė antrojo referendumo galimybės siekiant išbristi iš aklavietės dėl „Brexit“ susitarimo, pareikšdamas, kad tai „visiškai suprantamas pasiūlymas“.

Kalbėdamas per televizijos „Sky“ laidą „Sophy Ridge on Sunday“, iždo kancleris dar kartą pakartojo, kad dabar įstatymų leidėjai turės susiburti ir rasti įgyvendinamą sprendimą, jeigu jie ir toliau atsisako Th. May sutarties, ir kad vyriausybė suteiks jiems laiko tą padaryti artimiausiomis dienomis.

„Vienaip ar kitaip Parlamentas turės galimybę šią savaitę nuspręsti, kokiam variantui jis pritaria“, – sakė jis.

Kai Iždo kancleriui buvo išvardintas galimų variantų sąrašas, jis iškart atmetė tokius scenarijus kaip pasitraukimas be sutarties ar 50-ojo straipsnio atšaukimas, bet dėl antrojo referendumo jis buvo mažiau kategoriškas.

Antrasis referendumas?

Klausimas dėl antrojo referendumo „nusipelno būti apsvarstytas“ kartu su kitais pasiūlymais, sakė jis ir kartu pridūrė nemanąs, kad parlamente susidarytų dauguma, kuri paremtų tokį scenarijų.

Ph. Hammondo komentarai gali užsiutinti Th. May partijos narius, nusistačiusius prieš ES, kurie – kartu su pačia premjere, – pasisakė prieš antrąjį balsavimą.

Toks susiskaidymas išryškėjo sekmadienį, kai „„Brexit“ reikalų sekretorius Steve'as Barclay pareiškė per BBC „Andrew Marr Show” laidą, kad bet kokia šią savaitę numatytų vadinamųjų „indikacinių balsavimų“ dauguma „nebus teisiškai įpareigojanti“. Jeigu parlamentas balsuos už švelnesnį „Brexit“, iškiltų prieštaravimas 2017 metų konservatorių manifestui ir visuotinių rinkimų rizika, sakė jis.

Spaudimas Theresai May išlieka. Pirmadienį savo vedamajame straipsnyje laikraštis „The Sun“ paragino Theresą My atsistatydinti, esą tai padėtų išgelbėti jos susitarimą ir įgyvendinti „Brexit“. Tuo tarpu buvęs šalies užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas „The Telegraph“ publikuotame straipsnyje tvirtino, esą vyriausybė „išsigando“ vykdydama „Brexit“, ir maldavo premjerę atsisakyti išsiderėto susitarimo ir „pasitraukti iš ES dabar“.