Iš visų pusių puolama premjerė, kuri gruodžio mėnesį jau atkentėjo Parlamento narių balsavimą dėl pasitikėjimo, dabar turės susidurti su vietiniais partijų lyderiais ir kitais vyresniaisiais provincijos toriais specialiame Nacionalinės konvencijos, vadinamos „savanoriškos partijos parlamentu“, posėdyje.

Pirmadienį konvencijos pirmininkas Andrew Sharpe'as Th. May pareiškė, kad daugiau kaip 10 proc. vietinių partijų atstovų pasirašė peticiją, raginančią ją palikti postą – o tai, pasak laikraščio „Sun“, jau siekia skubaus susitikimo ribą.

Torių aktyvistai ir įstatymų leidėjai, pykstantys dėl nevykusio Th. May „Brexit“ suvaldymo, jau kurį laiką ieško būdų, kaip nušalinti ją nuo pareigų, nes premjerės vadovaujama šalis neišbrenda iš krizių. Partijos konstitucija parlamento nariams neleidžia persvarstyti Th. May kandidatūros iki gruodžio (kai sueis vieneri metai nuo paskutinio bandymo), o tai verčia aktyvistus perimti šį klausimą į savo rankas.

„Netinkamas asmuo“

Th. May kabinetas mėgina sumažinti siūlomo posėdžio svarbą, sakydamas, kad balsavimo rezultatai nieko nereikštų ir, bet kuriuo atveju, nėra aišku, ar jis įvyktų. Be to, prieš rengiant tokio pobūdžio susirinkimą privalomas 28 dienų atidėjimas.

Peticijoje, kurią, pasak organizatorių, palaiko daugiau kaip 70 vietinių partijų lyderių, teigiama: „Mes nebejaučiame, kad ponia May yra tinkamas asmuo tęsti ministro pirmininko pareigas ir toliau atstovauti mums derybose (dėl „Brexit“).“ Toliau pasirašiusios šalys „prašo, kad ji apsvarstytų savo poziciją ir atsistatydintų“.

Nors pagal partijos konstituciją Th. May neprivalėtų atsistatydinti, jei balsavimą ir pralaimėtų, jai būtų sunkiau vykdyti savo įsipareigojimą likti ministre pirmininke, kol bus įgyvendintas „Brexit“.

Th. May tris kartus nepavyko Parlamentui įsiūlyti savo pasiekto susitarimo su Briuseliu dėl Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos – iš dalies dėl to, kad tam prieštarauja jos pačios konservatoriai, pasisakantys už „Brexit“, – negana to, premjerė susiduria su vis didesniu eilinių partiečių pasipiktinimu, kuriuos siutina tai, kad ji nesugebėjo užtikrinti jų pageidaujamų išėjimo iš bloko sąlygų.

Kai premjerė sutiko atidėti pasitraukimą iš bloko iki spalio 31 d., torių aktyvistai atsisakė agituoti už partiją, o kai kurie netgi pareiškė, kad Europos Parlamento rinkimuose, kurie turi įvykti gegužės 23 d., balsuos už Nigelo Farage'o „Brexit Party“.

„Tarp partijos aktyvistų ir pirmininkų matome daug pykčio ir nevilties“, – praėjusią savaitę „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše pareiškė peticijos iniciatorė Dinah Glover. Theresa May „nebėra sprendimas ir, deja, tampa „Brexit“ kliūtimi“, – teigė D. Glover.