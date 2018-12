Transliuotojo BBC radijui Th. May sakė, kad svarsto galimybes leisti parlamentarams balsuoti dėl šio plano, pagal kurį šalis 2020 metų gruodį pasibaigus siūlomam „Brexit“ pereinamajam laikotarpiui liktų muitų sąjungoje su ES. Alternatyva pagal Th. May ir ES sudarytą susitarimą būtų pratęsti pereinamąjį laikotarpį periodui iki dvejų metų, kurio metu Britanija iš esmės palaikytų tokius pačius santykius su bloku, nors oficialiai iš jo išstos 2019-ųjų kovo 29 dieną. „Svarstome šį klausimą dėl apsidraudžiamojo plano ir parlamento vaidmens“, – sakė Th. May. „Apie apsidraudžiamąjį planą kalbama taip, tarsi jis būtų (taikomas) automatiškai. Iš tiesų jis nėra automatinis. Yra pasirinkimas. Klausimas tas, ar leisimės į apsidraudžiamąjį planą, ar pratęsime... pereinamąjį periodą? Aš aiškinuosi“, – pažymėjo ministrė pirmininkė. Susiję straipsniai: Artėjant lemiamam balsavimui Theresai May nesiseka įtikinti partiečių paremti jos planą, stiprus pralaimėjimas – vis realesnis Po virtinės Theresos May nesėkmių „Brexit“ proceso kontrolė grįžta į JK parlamentą „Šiek tiek nelogiška“ Th. May telkia paramą savo susitarimui, bet perspektyvos, kad jis bus patvirtintas, nėra geros, nes dešimtys jos pačios partijos parlamentarų gruodžio 11 dieną turi balsuoti prieš vyriausybę. Konservatorių ministrė pirmininkė nedidelę persvarą parlamente turi susitarimo su Šiaurės Airijos Demokratine junionistų partija (DUP) dėka, bet ši partija kategoriškai nepritaria jos planui. DUP lyderis Nigelas Doddsas sakė, kad jo partija balsuos prieš susitarimą, bet nesiims veiksmų Th. May vyriausybei nuversti. „Jei (susitarimas) būtų atmestas, tai būtų šiek tiek nelogiška – pasiekus savo tikslą bandant gauti geresnį susitarimą – būtų nelogiška kitą dieną apsisukti ir pasakyti: „Išbalsuokime vyriausybę lauk“, – sakė jis televizijai ITV. „Galvoju, kad tuomet pradėsime procesą bandydami gauti geresnį susitarimą“, – pridūrė jis. Apsidraudžiamojo plano klausimas kelia didelius nesutarimus. Vyriausybės vyriausiasis teisininkas perspėjo dėl rizikos, kad Britanija muitų atžvilgiu galėtų neribotam laikui įstrigti neparankioje padėtyje, neturėdama galių vienašališkai pasitraukti, o Šiaurės Airija faktiškai būtų atskiras ekonominis darinys. Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, jog Th. May biuras maištaujančius eilinius parlamentarus pabandė palenkti pasiūlymu, kad parlamentas galbūt net galės balsuoti dėl abiejų susitarimo galimybių atmetimo, bet įtakingiausi „Brexit“ šalininkai su tuo nesutiko. Konservatorių parlamentaras Jacobas Reesas-Moggas, įtakingos euroskeptiškos torių Europos tyrimų grupės (ERG) lyderis, laikraščiui „Daily Mail“ sakė, kad toks pasiūlymas reikštų išstojimo susitarimo suplėšymą ir naują derėjimąsi nuo pat pradžių, o ES tokią galimybę yra atmetusi. Ketvirtadienį parlamentarai jau trečią dieną diskutuoja apie susitarimą, pagrindinį dėmesį skirdami jo ekonominiam poveikiui. Th. May pozicijos trapumas atsiskleidė antradienį, virtine pralaimėtų balsavimų parlamente. Parlamentarai parėmė pataisą, pagal kurią turės svaresnį žodį dėl to, kas bus, jei Th. May susitarimas per balsavimą bus atmestas, ir privertė ją paskelbti visą oficialią vyriausybės vyriausiojo teisininko nuomonę. Ministrės pirmininkės pralaimėjimas kitą savaitę galėtų išprovokuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo ir pirmalaikius rinkimus. Tokiu atveju „Brexit“ procesą apimtų chaosas.

