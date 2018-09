„Remdamasi žvalgybos medžiaga vyriausybė padarė išvadą, kad policijos įvardyti abu asmenys... yra Rusijos karinės žvalgybos tarnybos, taip pat žinomos kaip GRU, karininkai“, – sakė Th. May. „Taigi, tai aiškiai nėra atsitiktinė operacija. Ji taip pat buvo beveik neabejotinai patvirtinta ne vien GRU, (bet ir) aukščiausiu Rusijos valstybės lygiu“, – pridūrė ji. Didžioji Britanija trečiadienį pareiškė kaltinimus dviem rusams už pasikėsinimą nužudyti buvusį dvigubą Rusijos agentą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją panaudojant nervus paralyžiuojančią medžiagą. Britanijos prokuratūra nurodė, kad Aleksandrui Petrovui ir Ruslanui Boširovui – šiems nedalyvaujant – pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo nužudyti, pasikėsinimo nužudyti ir nervus paralyžiuojančios medžiagos „Novičiok“ panaudojimo. Prokurorė Sue Hemming trečiadienį pareiškė, kad Britanija neprašo Maskvos išduoti tuos du vyrus, nes Rusijos įstatymai draudžia savo piliečių ekstradiciją. Pasak policijos, A. Petrovas ir R. Boširovas, kuriems yra apie 40 metų, atskrido iš Maskvos į Londoną su rusiškais pasais dviem dienomis anksčiau nei buvo apnuodyti Skripaliai. Policijos komisaro pavaduotojas Neilas Basu sakė, kad kaltinamieji veikiausiai naudojosi slapyvardžiais. Jis kreipėsi į visuomenę su prašymu „ateiti ir pasakyti mums, kas jie tokie yra“. Policija paskelbė ištisą virtinę nuotraukų, kuriose matyti, kaip tie vyrai kovo 2–4 dienomis keliavo po Londoną ir Solsberį. Policijos teigimu, jiedu išvyko atgal į Maskvą iš Hitrou oro uosto kovo 4-osios vakarą, praėjus kelioms valandoms po to, kai Skripaliai buvo rasti susmukę ant suoliuko Solsberyje. Kaltinamuosius pasikėsinimu nužudyti buvusį Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininką S. Skripalį ir jo dukrą Solsberyje užfiksavo stebėjimo kamera. „Įtariamieji pateko į Viltono gatvės stebėjimo kameros įrašą sekmadienį, netrukus iki išpuolio“, – parašė BBC žurnalistas savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“. Taip pat pranešama, kad vyrai apsistojo Londono rytinėje dalyje esančiame viešbutyje „City Stay Hotel“ ir ten gyveno kovo 2 ir 3 dienomis. Viešbučio kambaryje pareigūnai rado nervus paralyžiuojančios medžiagos „Novičiok“ pėdsakų. Britanija išdavė įtariamųjų Europos arešto orderį; tai reiškia, kad jie gali būti sulaikyti, jei iš Rusijos išvyktų į kurią nors Europos šalį, tačiau N. Basu teigė, jog yra „labai, labai menkai tikėtina“, kad policijai pavyks sulaikyti kaltinamuosius artimiausioje ateityje. Sieks griežtesnių sankcijų Rusijai Britų pareigūnai jau anksčiau dėl Skripalių apnuodijimo kaltino Rusijos vyriausybę, tačiau Maskva šiuos kaltinimus įnirtingai neigia. Th. May savo ruožtu trečiadienį sakė, kad britų vyriausybė ketina siekti griežtesnių sankcijų Rusijai. „Sieksime išplėsti dabar galiojančias Europos sankcijas Rusijai, – sakė premjerė parlamente. – Mes sieksime, kad naujos ES sankcijos būtų taikomos tiems, kurie yra atsakingi už kibernetines atakas ir žmogaus teisių pažeidimus.“ Vis dėlto Th. May pabrėžė, kad Londonas nepraranda vilties ateityje bendradarbiauti su Maskva sprendžiant tarptautines problemas. „Aš jau esu tai sakiusi ir pakartosiu dar kartą: tarp mūsų ir Rusijos žmonių nėra nesutarimų. Tebesitikime kada nors vėl glaudžiai bendradarbiauti su šios didžios tautos valdžia“, – pareiškė Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.