Theresa May stumiama į aklavietę – partijos nariai griežtai pasmerkė jos planą

Konservatorių partijos nariai sekmadienį dvi valandas lūkuriavo eilėje, kad galėtų išgirsti, kaip vienas aktyviausių „Brexit“ šalininkų Jacobas Reesas-Moggas per vieną iš pustuzinio savo pasirodymų Birmingame sutaršo Th. May parengtą vadinamąjį Čekerso planą, pagal kurį numatoma išlaikyti glaudžius ekonominius ryšius su ES. Tuo metu keli euroskeptiškų pažiūrų torių parlamentarai ir buvęs Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partijos (UKIP) lyderis Nigelas Farage'as kitame Birmingamo rajone vykusiame mitinge, kuriame dalyvavo apie pusė tūkstančio Jungtinės Karalystės vėliavėlėmis mojavusių žmonių, reikalavo griežto atsiskyrimo nuo Bendrijos. Susiję straipsniai: Iš Londono – perspėjimas visai Europos Sąjungai Dėl programėlės klaidos nutekėjo britų ministrų telefonų numeriai Panašaus žmonių skaičiaus laukiama ir antradienį vyksiančiame suvažiavimo renginyje, į kurio dalyvius kreipsis buvęs užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas, neslepiantis ambicijų pakeisti Th. May prie vyriausybės vairo ir pavadinęs jos parengtą „Brexit“ planą „beprotyste“. „Ministrė pirmininkė visiškai praradusi ryšį su dauguma partijos narių“, – naujienų agentūrai AFP mitinge sakė 53 metų Michaelas Wilkinsas, sėdėjęs šalia didžiulio plakato „Išgelbėkite „Brexit“. Daugelis euroskeptiškų pažiūrų torių nori, kad Th. May atsisakytų savo plano, numatančio, kad po ateinančių metų kovą suplanuoto „Brexit“ Jungtinė Karalystė laikysis ES taisyklių dėl prekių, ir ragina siekti mažiau varžančio laisvosios prekybos susitarimo. Th. May tvirtina, kad jos planas yra vienintelis būdas užtikrinti, siekiant apsaugoti gamybos aprūpinimo linijos ir išvengti realios sienos tarp Šiaurės Airijos ir Airijos. ES lyderiams praėjusį mėnesį per viršūnių susitikimą Zalcburge atmetus britų premjerės planą, ji pareikalavo „pagarbos“ savo atžvilgiu. Šis griežto tono Th. May pareiškimas sulaukė teigiamų vertinimų iš jos partijos narių. „Tai buvo tam tikra energija, kurios iš jos laukiame“, – sakė prie konservatorių prisijungusi buvusi UKIP narė Alexandra Philips. Įsiklausyti, ką kalba žmonės Daugelis premjerės kritikų kaltina Th. May, kad jai stinga entuziazmo dėl „Brexit“. Jie primena faktą, kad per 2016 metais vykusį referendumą ji pasisakė prieš pasitraukimą iš ES. „Kvaila, kad po rimčiausio balsavimo mūsų šalies istorijoje įgyvendinti šį tikslą pavesta žmogui, kuris juo netiki“, – sakė viename Birmingamo priemiestyje gyvenantis 50-metis Stuartas Lloydas. Jis sakė norįs, kad naujuoju lyderiu taptų B. Johnsonas, o „jei ne jis, tai koks nors panašių pažiūrų žmogus“. Suvažiavimų centre tarp prekystalių su raktų pakabukais, padėkliukais arbatos puodeliams, virtuvės rankšluosčiais bei kitais partiniais suvenyrais verda diskusijos, kurių pagrindinė tema – „Brexit“ ir Th. May politinė ateitis. AFP / Scanpix „Nenoriu Čekerso (plano), dėl jo liktume bendrojoje rinkoje. Mes norime visiško atsiskyrimo“, – sakė 71 metų Imelda Dixon, į Birmingamą atvykusi kartu su savo vyru Alanu. Ji kaltino Th. May, kad ši nemato to, kas aplink ją vyksta. „Vėl turime visuotinius rinkimus. Tik „aš“, „aš“, „aš“. Aš norėčiau, kad ji tiesiog įsiklausytų, ką kalba žmonės, bet ji to nedaro“, – sakė I. Dixon. Per pernai vykusią kampaniją prieš katastrofiškai pasibaigusius pirmalaikius visuotinius rinkimus, konservatoriams kainavusius daugumą parlamente, T. May atsisakė pripažinti, kad padarė rimtą klaidą socialinės apsaugos srityje. Vis tik daugeliui delegatų nerimą kelia tai, koks chaosas kiltų, jei lyderis būtų pakeistas dabar. „Manau, tai turėtų būti daroma po „Brexit“, – sakė 72 metų Alanas Dixonas. „Elgiamės kaip vaikai“ Th. May sekmadienį ryte per privatų susikimą su delegatais pasakė kalbą ir atsakė į klausimus. Po šio susitikimo vienas partijos narių sakė, kad premjerė pakeitė jo požiūrį. „Nesu didžiulis Čekerso (plano) gerbėjas, bet išklausęs premjerę esu pasirengęs suteikti jai šansą“, – sakė 32 metų Martinas Williamsas, Somerseto vakarų Anglijoje tarybos narys. Jis pridūrė: „Labai palaikau Borisą, bet... turime liautis elgęsi kaip vaikai“. „Bus daug laiko žmonėms pagalvoti apie savo ateitį, bet dabar tam netinkamas metas“, – pabrėžė M. Williamsas. Prie suvažiavimų centro susirinkę šimtai žmonių, kurie laikė iškėlę plakatus su užrašais „Velniop „Brexit“ ir „Dar nevėlu“, surengė eitynes, reikalaudami organizuoti antrą referendumą dėl „Brexit“. Vienas protestuotojų, buvęs Londono tarybos narys konservatorius Nicholas McLeanas, piktinosi griežtojo kurso šalininkų įtaka jo partijoje. „Borisas Johnsonas, Jacobas Reesas-Moggas... Esama ilgo sąrašo žmonių, kurių požiūris į šį reikalą yra siauras, visiškai nerealistiškas. Jie išdavė partiją“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.

