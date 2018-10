Per jos valdančiosios Konservatorių partijos kasmetinį suvažiavimą Th. May pažadėjo atskleisti planus dėl bendros migrantų iš ES ir trečiųjų šalių sistemos vėliau šiemet – anksčiau nei kitąmet bus paskelbtas atitinkamas įstatymas. Imigracija buvo vienas svarbiausių klausimų vykdant kampaniją prieš 2016-ųjų referendumą, per kurį dauguma JK gyventojų balsavo už išstojimą iš Bendrijos. Anot Th. May, ES veikiantis laisvas žmonių judėjimas po „Brexit“ nebegalios Britanijoje, ir „pirmą kartą per kelis dešimtmečius mūsų šalis pati kontroliuos ir spręs, ką norime įsileisti“. Susiję straipsniai: Johnsonas toliau kritikuoja May „Brexit“ planą partijos konferencijoje Theresa May paskelbė apie „Brexit“ festivalį skyryboms paminėti – internautai netruko prapliupti juokais „Tai bus įgūdžiais paremta sistema, kurioje pirmenybė teikiama darbuotojų kvalifikacijai, o ne kilmei“, – sakoma vyriausybės vadovės pareiškime. Premjerė pridūrė: „Pernelyg ilgai žmonės juto, kad jie ignoruojami kalbant apie imigraciją.“ „Naujoji įgūdžiais paremta sistema užtikrins, kad žemos kvalifikacijos imigrantų sumažės, o JK pradės mažinti imigraciją iki tvaraus lygio“, - sakė Th. May. Pasak Britanijos lyderės, norintieji ilgai gyventi ir dirbti jos valstybėje turės užsitikrinti minimalias pajamas ir galės atsivežti į šalį šeimos narius tik tuo atveju, jei už juos laiduos būsimi darbdaviai. Ji vis dėlto pripažino, kad imigracijos politikai įtakos gali turėti būsimi Britanijos prekybos susitarimai. ES per derybas gali mainais į Britanijos prieigą prie bloko bendrosios rinkos pareikalauti lengvatų Bendrijos piliečiams. Tuo tarpu trečiosios šalys, sudarydamos savo pačių prekybos susitarimus su Londonu, gali paprašyti netaikyti joms vizų režimo. Londonas jau žadėjo po „Brexit“ ginti daugiau nei trijų milijonų ES piliečių, šiuo metu gyvenančių JK teises, net jei šalis išstos iš bloko nepasiekus susitarimo dėl „skyrybų“. Britų vertybių testas Aiškėjant būsimos JK imigracijos politikos detalėms, vidaus reikalų sekretorius Sajidas Javidas pareiškė, kad naujosios taisyklės turėtų geriau atspindėti Britanijos vertybes. „Dabar turime unikalią galimybę pakeisti mūsų imigracijos sistemą ir pritaikyti ją ateičiai“, – sakydamas kalbą Konservatorių partijos suvažiavime akcentavo S. Javidas. Jis pažadėjo iš esmės peržiūrėti dabartinį „Gyvenimas JK“ testą, kurį atlieka pretendentai gauti Britanijos pilietybę, atsakydami į klausimus apie šalies istoriją. Sekretorius pabrėžė, kad šiuo testu turėtų būti tikrinama daugiau nei egzaminuojamųjų „protmūšių“ gebėjimai. Anot S. Javido, itin svarbu, kad potencialūs piliečiai išpažintų „liberalias, demokratines vertybes, kurios vienija mūsų visuomenę“. „Turime pasirūpinti, kad tai būtų britų vertybių testas“, – nurodė jis. S. Javidas atkreipė dėmesį, kad Britanijoje gyvena 700 tūkst. žmonių, neturinčių net anglų kalbos pagrindų ir pridūrė: „Kaipgi galime drauge gyventi vienuose namuose?“ Remiantis Nacionalinio statistikos biuro naujausiais duomenimis, 2017-aisiais į Britaniją atvyko 630 tūkst. imigrantų: 311 tūkst. trečiųjų šalių piliečių, 240 tūkst. ES gyventojų ir 80 tūkst. namo sugrįžusių britų. Tuo tarpu iš šalies emigravo 349 tūkst. žmonių, tarp jų – 139 tūkst. ES piliečių, 126 tūkst. britų ir 84 tūkst. atvykėlių iš kitų šalių. Taigi, migracijos saldo pernai buvo 282 tūkst. žmonių. Iš viso Jungtinė Karalystė turi apie 66 mln. gyventojų.

7 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.