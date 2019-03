Tai ji pareiškė trečiadienį Bendruomenių Rūmuose Londone.

Th. May sakė, jog laišku informavo Vadovų Tarybos pirmininką Donaldą Tuską, kad Jungtinė Karalystė siekia išstojimo termino pratęsimo iki birželio 30 dienos.

Ji, kaip premjerė, esą nenori užtęsti „Brexit“ po birželio 30-osios. Jei britai ES paliks vėliau, jie turės dalyvauti gegužę vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose. O tai, anot Th. May, nėra nei Jungtinės Karalystės, nei ES interesas.

„Nenoriu ilgo pratęsimo“, – sakė ji ir perspėjo, jog ilgesnis atidėjimas reikštų, kad Britanija turi gegužės pabaigoje surengti Europos Parlamento rinkimus.

„Mintis, kad treji metai po balsavimo už išstojimą iš ES šios šalies žmonių reiktų prašyti išrinkti naujus europarlamentarus, mano nuomone, yra nepriimtina, – sakė Th. May. – Kaip ministrė pirmininkė nesu pasirengusi atidėti „Brexit“ bent kiek ilgiau nei iki birželio 30-osios.“

Kad „Brexit“ būtų atidėtas, tam turi pritarti visos kitos 27 ES narės. Šis klausimas bus svarstomas ketvirtadienį Briuselyje prasidėsiančiame bloko lyderių susitikime.

„Jei šis pasiūlymas bus priimtas, esu įsitikinusi, kad parlamentas paskui konstruktyviai ratifikuos šią sutartį. Bet tai tikrai nebus baigta iki 2019 metų kovo 29-osios“, – rašė ji ir pridūrė, kad išstojimui būtinų įstatymų priėmimo grafikas, „kaip ir reikėjo tikėtis, yra neaiškus“.

„Todėl rašau norėdama informuoti Europos Vadovų Tarybą, kad JK siekia periodo pagal (ES sutarties) 50-ąjį straipsnį pratęsimo... iki 2019 metų birželio 30 dienos“ – sakoma laiške.

Pasak konservatoriaus Peterio Bone‘o, Theresa May daugiau nei šimtą kartų kartojo, kad kovo 29 d. Didžioji Britanija paliks ES.

Jis ją perspėjo, kad jei ir toliau demonstruos norą pratęsti 50 straipsniu numatytą išstojimo procesą, bus imta manyti, kad ji išduoda Britanijos piliečius.

„Visa atsakomybė tenka jums. Istorija jus įvertins už šią akimirką“, – tęsė P. Bone‘as.

Ministrė pirmininkė patikino visada norėjusi, kad išstojimas įvyktų kovo 29 d., tačiau visgi mananti, kad geriau išstoti tinkamai susitarus su ES.

Th. May taip pat pridūrė, kad šaliai reikia laiko ratifikuoti susitarimą, tačiau bet koks proceso pratęsimas negali užsitęsti ilgiau nei iki birželio pabaigos.

Baigdama ji pareiškė, kad dabar sprendimą turi priimti parlamento nariai.

Pagal dabar galiojantį susitarimą, JK turėtų palikti bendriją po 9 dienų, tačiau jau aišku, kad iki to laiko nebus spėta susitarti dėl bendrų išstojimo sąlygų. Th. May susitarimas su ES dukart triuškinančia persvara buvo atmestas britų parlamente.

Dabar Th. May prašymą įvertins Europos šalių lyderiai. Visos 27 bendrijos narės turės vienbalsiai priimti sprendimą dėl proceso atidėjimo.

Jeanas-Claude'as Junckeris jau prasitarė, kad sprendimo šią savaitę nesitiki.

Th. May laiške Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui sakoma, kad pratęsimas reikalingas, kad būtų galima pamėginti įtikinti parlamentą iš trečio karto pritarti susitarimui.

J. C. Junckeris kiek anksčiau trečiadienį pareiškė, jog mažai tikėtina, kad Europos Sąjunga per šios savaitės viršūnių susitikimą Briuselyje pasieks kokį nors sprendimą dėl „Brexit“.

"I'm opposed to a long extension."

The prime minister says the House has "indulged itself on Europe for too long" and the British people "deserve better".

