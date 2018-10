Valdančiosios Konservatorių partijos išplatintame pareiškime teigiama, kad šis renginys būtų vadinamas „Festivaliu“ („The Festival“) ir atkartotų 1851 metų Didžiąją parodą, skirtą Viktorijos laikų Didžiosios Britanijos pasiekimams paminėti, taip pat 1951 metų Britanijos festivalį, kuris įvyko netrukus po Antrojo pasaulinio karo, rašo cnn.com.

Beveik prieš 70 metų Britanijos festivalis buvo tapęs pokyčių simboliu. Dabar Didžioji Britanija vėl stovi naujos ateities akivaizdoje, kaip išorėn nukreipta pasaulinės prekybos šalis, savo pranešime spaudai teigė Th. May.

„Šiuo vieną kartą kartoje vykstančia švente mes trokštame įmažinti dvasią naujai kartai, atšvęsti mūsų šalies įvairovę bei talentą ir pažymėti šį nacionalinio atsinaujinimo momentą“, - teigė ji.

Anot pranešimo spaudai, vyriausybė ketina skirti 156 mln. dolerių, kad „suplanuotų renginį, kuris, kaip tikimasi, Didžiosios Britanijos ekonomikai atneštų milijardus svarų pajamų“.

Tačiau socialiniame tinkle „Twitter“ žmonės nebuvo tokie sužavėti.

„Jau dabar matau... žalia gyvenvietė: smarkiai pila lietus, sugriūna palapinė, baigiasi maistas. „Morris“ šokėjos nepasirodo, keli girti vietiniai pradeda muštis; Nigelis Farage`as sėdi „Spitfire“ ir švilpjauja „Didžiojo pabėgimo“ („The Great Escape“) melodiją“, - rašė Jamesas Melville`as, kuris prisistato „škotu, gyvenančiu Kornvalyje“.

Šaržų dailininkas Richardas Little`as paskelbė 1951 metų originaliojo Britanijos festivalio plakato versiją, skirtą 2022 metams.

The Festival of Brexit Britain.

My poster based on the 1951 original. pic.twitter.com/APZwCM5JBc— Richard Littler (@richard_littler) September 30, 2018

Ne ką mažiau suglumę buvo ir kiti socialinės žiniasklaidos vartotojai.

Nice picture for the front of the brochure for the #FestivalOfBrexitBritain #cpc18 pic.twitter.com/Vklj0fh0oy— rainlover ☔️ (@rfktruth) September 30, 2018

Brexit latest: Live footage emerges of the Festival of Brexit: pic.twitter.com/cHY4rxfmxc— Simon Bruni (@SimonBruni) September 30, 2018

Here are some of the key attractions already booked for Theresa May’s Festival of Brexit. #marr pic.twitter.com/ORXQtUBaND— David Schneider (@davidschneider) September 30, 2018

#FestivalOfBrexitBritain, coming to a community near you in 2019 pic.twitter.com/4XStGY9WpF— Kendy Crush 🇪🇺 (@KennedyConnolly) September 30, 2018

"Hurry son or we'll be late for the Brexit festival." pic.twitter.com/fdVOd3Bjvx— Mike Holden #FBPE (@MikeHolden42) October 1, 2018

There is no better location for the Brexit Festival than the abandoned Mr. Blobby theme park. pic.twitter.com/ehwGyiWWS5— Simon Renshaw (@SiRenshaw) September 30, 2018

The Tories' Festival of Brexit Britain sounds like a great idea.😋

Here's a sneak preview. #festivalofbrexitbritain #DisMayLand pic.twitter.com/xZsM4pTVD8— El Christo (@ElCorbynista) September 30, 2018

Fears grow for the #BrexitFestival after the first act is announced pic.twitter.com/2KqugYZRvh— Politickled (@Politickled1) September 30, 2018

“Welcome to the Festival of Brexit Britain” pic.twitter.com/Wkk1eMv1aF— John Rain (@MrKenShabby) September 30, 2018

Theresa May reveals Festival Of Brexit Britain mascot piñata pic.twitter.com/vhraFq83DZ— Mr Roger Quimbly (@RogerQuimbly) September 30, 2018

Festival of brexit parade announced. Featuring the last tanker of petrol in the country. pic.twitter.com/X464IrhhGe

— karl meyer (@karlmeyer) September 30, 2018

Exclusive pic from the Brexit Festival pic.twitter.com/mznOgrVcwE— Tim Stafford (@TimWolverine) September 30, 2018

Tačiau pasigirdo ir keli pritarimo balsai.

„FestivalofBrexitBritain“ yra puiki idėja patriotizmui sustiprinti“, - rašė Adamas Johnas, prisistatantis istorijos studijų absolventu.

Kelios pagyros siūlomam festivaliui nuskambėjo ir per Konservatorių partijos konferenciją, kuri sekmadienį prasidėjo Birmingame.

„Pamenu, koks puikus buvo paskutinis festivalis 1951 metais, netrukus po karo. Jis sulaukė didžiulės sėkmės ir bet kas, kam pavyktų jį atkartoti, būtų nuostabu“, - CNN sakė garbaus amžiaus delegatas, nenorėjęs nurodyti savo pavardės.

„Nedaug apie tai žinau, bet manau, kad nėra bloga idėja skirti šventę visai Jungtinei Karalystei, ypač po „Brexit“, - teigė beveik 30 metų turinti Aine Lagan iš Šiaurės Airijos.