Didžiosios Britanijos vyriausybės vadovės automobilio durelių niekaip nepavyko atidaryti geras 12 sekundžių, tuo metu A. Merkel lūkuriavo lauke norėdama pasitikti Didžiosios Britanijos premjerę. Laimei, galiausiai pastangos davė vaisių, ir Th. May ištrūko lauk.

„Kaip Theresa May tikisi ištrūkti iš Europos, jei nesugeba išlipti net iš savo automobilio?“ – kandžiai apie situaciją parašė politico.eu.

Kuriozinę situaciją užfiksavo „Sky News“:

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel

Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3— Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) December 11, 2018