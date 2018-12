Buvo suplanuota, kad dėl pritarimo Theresos May planui britų parlamentas turėjo balsuoti antradienį. Tačiau neturėdama aiškios daugumos parlamente ir daliai jos pačios partijos narių pasmerkus jos planą, antradienį buvo tikimasi sulaukti Theresos May pralaimėjimo.

Siekdama jo išvengti buvo pranešta apie balsavimo nukėlimą, tačiau ministrės pirmininkės kritikai suskubo pranešti, kad ji neturi tokių įgaliojimų. Tiek kai kurie konservatoriai, tiek leiboristai pareiškė nesutinką su balsavimo nukėlimu ir, jeigu dėl to būtų sprendžiama parlamente, balsuotų prieš nukėlimą. Anot jų, dėl Theresos May sutarimo likimo būtina nuspręsti antradienį.

Taip pat pasigirdo reikalaujančių balsuoti dėl nepasitikėjimo Th. May. tokią mintį iškėlė Šnotijos nacionalinės partijos pirmininkė Nicola Sturgeon. Ji pareiškė, kad jei leiboristai inicijuotų tokį balsavimą, jos partiją jį palaikytų.

So @jeremycorbyn - if Labour, as official opposition, lodges motion of no confidence in this incompetent government tomorrow, @theSNP will support & we can then work together to give people the chance to stop Brexit in another vote. This shambles can’t go on - so how about it?— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 10, 2018