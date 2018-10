Pranešama, kad aštuoni euroskeptiškų pažiūrų ministrų kabineto nariai pirmadienį vakare buvo surengę neoficialias derybas. Jos įvyko pasigirdus kalboms, kad kai kurie iš jų gali atsistatydinti, nes nepritaria Th. May „Brexit“ planams.

„Niekas neatsistatydina... Bandome pasiekti geriausią susitarimą šiai šaliai“, - prieš oficialų ministrų kabineto susitikimą BBC sakė tarptautinės plėtros sekretorė Penny Mordaunt.

Platesnė euroskeptikų grupė Th. May konservatorių partijoje nori, kad maištaujantys ministrai įtikintų ją atsisakyti vadinamojo „Chequers“ plano. Jei to padaryti nepavyks, jie gali mėginti surengti balsavimą dėl nepasitikėjimo Th. May, praneša dienraštis „The Telegraph“.

Th. May pirmadienį parlamente teigė, kad pasiekti „Brexit“ susitarimą vis dar įmanoma ir kad derybos jau pasiekė „paskutinį etapą“, bet jas stabdo nuomonių skirtumai dėl to, kaip išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos.

Premjerės kritikai siekia, kad ji atsisakytų plano sutikti su ES siūlomu atsarginiu variantu, pagal kurį Didžioji Britanija laikinai liktų Bendrijos muitų sąjungoje. Kritikai baiminasi, kad Londonas būtų priverstas muitų sąjungoje likti neribotą laiką.