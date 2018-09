Kalbėdama Londono Dauningo gatvėje Th. May sakė, jog tai, kad ES atmetė jos planą nepasiūlydama jokios alternatyvos, yra „nepriimtina“. „Tiesiog nepriimtina atmesti kitos šalies pasiūlymus, nepateikus konkrečių paaiškinimų arba alternatyvaus pasiūlymo. Mums dabar reikia, kad ES atsakytų, kur yra problema ir kokia yra alternatyva, kad mes galėtumėme tai aptarti“, – sakė ji, sugrįžusi iš neformalaus viršūnių susitikimo Austrijoje. Zalcburge vykusiame ES viršūnių susitikime Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Th. May planas „nesuveiks“. „Vakar Donaldas Tuskas pareiškė, kad mūsų pasiūlymai griauna bendrąją rinką. Jis nepaaiškino, kodėl, ir nepateikė atsakomojo pasiūlymo. Todėl mes esame aklavietėje“, – kalbėjo britų premjerė. Pasak Th. May, nors abi šalys siekia susitarimo, tačiau jas skiria dideli nesutarimai dėl svarbiausių klausimų, tokių kaip prekybiniai ryšiai po „Brexit“ ir Airijos siena. Britanijos premjerė paragino „rimtai imtis“ spręsti šias problemas ir sakė, kad iš ES tikisi pagarbos derybų procese. „Su ES elgiuosi tik pagarbiai, todėl mes irgi tikimės to paties. Nuo to priklauso geri santykiai proceso pabaigoje“, – kalbėjo ji.

