Balsavimas buvo surengtas opozicinės Leiboristų partijos lyderio Jeremy Corbyno iniciatyva.

Trečiadienio balsavimą dėl nepasitikėjimo Th. May vyriausybei laimėjus 19 balsų persvara pavyks išvengti pirmalaikių rinkimų.

Iškart po balsavimo premjerė pakvietė opozicijos lyderius į derybas dėl „Brexit“.

„Norėčiau pakviesti parlamentinių partijų lyderius susitikti su manimi asmeniškai ir norėčiau pradėti šiuos susitikimus šįvakar“, – parlamente paskelbė Th. May.

Balsavimas vyko po vakar premjerės patirto triuškinančio pralaimėjimo rekordine balsų persvara balsuojant dėl jos skyrybų su Europos Sąjunga varianto.

Po didžiausio pralaimėjimo per visą modernią britų parlamento istoriją, Th. May pralaimėjus net 230 balsų persvara, opozicinės leiboristų partijos pirmininkas Jeremy Corbynas sušaukė balsavimą dėl nepasitikėjimo vyriausybe.

Tačiau abejojama, ar pakaks balsų premjerę nuversti. Tam, kad Th. May būtų pašalinta, už nepasitikėjimą turi balsuoti ir dalis jos pačios partijos narių. Nors didelė dalis konservatorių vakar balsavo prieš jos susitarimą, vargu ar pakankama dalis torių balsuos prieš savo pačių partijos ministrę pirmininkę, taip rizikuodami dar vienais parlamento rinkimais – jau trečiais per ketverius paskutinius metus.

Todėl manoma, kad Th. May postą išlaikyti pavyks, jai paramą vis dar tebežada ir Šiaurės Airijos junionistų partija (DUP), kuri vakar taip pat balsavo prieš premjerę.

Tačiau net jei premjerė ir laimės šiandienos balsavimą, tai niekaip nepriartins susitarimo su ES patvirtinimo. Kol kas visiškai neaišku, kaip iš šios parlamentinės aklavietės D. Britanijai pavyks ištrūkti. Nei vienas susitarimo su ES variantas neturi daugumos parlamento palaikymo.

Britų parlamentas sprendžia premjerės likimą © PA / Scanpix

Spauda prognozuoja premjerės Pyro pergalę

Nepaisant skaudaus Didžiosios Britanijos vyriausybės nuostolio balsavime dėl „Brexit“, konservatoriai atsilaikys, prognozuoja BBC.

Remiantis 2011 metais priimtu Fiksuotos parlamento kadencijos aktu, visuotiniai rinkimai Didžiojoje Britanijoje rengiami kas penkerius metus, tad artimiausi numatyti 2022 metais.

Nepasitikėjimo vyriausybe balsavimas leis patiems parlamentarams nuspręsti, ar jie nori, kad dabartinė valdžia tęstų darbą. Štai kaip turėtų skambėti jų pareiškimas: „Šie Rūmai nebepasitiki Jos Didenybės vyriausybe“. Jeigu jam pritars dauguma parlamentarų, prasidės 14 dienų bandomasis laikotarpis.

Jei per tą laiką dabartinė vyriausybė ar bet kuri kita alternatyvi vyriausybė nesugebės laimėti naujo balsavimo dėl pasitikėjimo, bus skelbiami priešlaikiniai parlamento rinkimai. Tokie rinkimai negali būti surengti greičiau nei per ateinančias 25 darbo dienas.

Tačiau pergalė balsavime nepadės išjudinti aklavietės, teigia BBC politikos naujienų redaktorė Laura Kuenssberg. „Nepanašu, kad Theresai May pakaktų entuziazmo atsisakyti savo pozicijos“, – teigė ji.

Kairės pakraipos laikraščio redakcija „The Guardian“ nuomonių skiltyje rašė, kad Th. May mažumos vyriausybė balsavimus jau pralaimėjo ne mažiau 28 kartų. O paskutinio balsavimo rezultatas – „Brexit“ užrištomis akimis, kur visi klausimai, kaip ateityje atrodys Didžiosios Britanijos santykiai su Europa, ore pakibs dar ateinantiems dvejiems metams.

Dabartinėmis aplinkybėmis parlamente nė vienas alternatyvus „Brexit“ susitarimas neturi daugumos palaikymo. Visa tai gali baigtis katastrofa: Didžioji Britanija iš Europos Sąjungos išstos be jokio susitarimo, rašoma dienraštyje.

Neturint pakankamai tvirto lyderio, tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis šalyje gali kilti panika: žmonės kaip prieš karą pradės kaupti maisto atsargas ir vaistus.

Dabar Didžiajai Britanijai gresia precedento neturinti situacija per visą konstitucinę istoriją: kaip suderinti žmonių referendumo ir parlamento suverenumą, teigė „The Guardian“ redakcija.

Dešinės pakraipos „The Daily Mail“ pabrėžė, kad net 118 maištingai nusiteikusių konservatorių – daugiau nei trečdalis visų, esančių parlamente, suvienijo pajėgas su leiboristais norėdami visiems laikams paskandinti Th. May „Brexit“ susitarimą. Th. May pralaimėjimas parlamente – skaudžiausias šalies istorijoje. Labiausiai politikei pakenkė minėtųjų 118 konservatorių maištas, prie kurio prisidėjo net ir keli buvę ministrai. Štai Tomas Purgslove‘as ir Eddie Hughesas atsisakė ministrų patarėjų pareigų ir taip pat prisijungė prie maištininkų. Tai buvo didžiausias konservatorių maištas per kelis pastaruosius dešimtmečius – žymiai baisesnis nei išbandymai, savo laiku tekę Davidui Cameronui, Johnui Majorui ar Margaret Thatcher.

Iš viso sąraše yra net 17 buvusių konservatorių ministrų, tarp kurių Iainas Duncanas Smithas, Owenas Patersonas, Andrew Mitchellas ir Priti Patel.

Kairuoliškasis „Independent“ rašė, kad Theresa May turi vos kelias valandas išgelbėti savo vyriausybę prieš nepasitikėjimo vyriausybe balsavimą, inicijuotą po jos siūlyto „Brexit“ susitarimo fiasko parlamente.

Laikraščio politikos aktualijų satyrikas Tomas Peckas negailėjo aštrių žodžių. „Šiuo metu nematau jokių galimybių eiti į priekį, kai šalis atsidūrė pilietinį karą primenančioje situacijoje. Lai daugiau niekas nedrįsta piktintis, kad Bendruomenių rūmai yra praradę ryšį su šalies žmonėmis. Kad jie – tik išlepęs elitas. Kad nežino, kaip jaučiasi ir kuo gyvena paprasti žmonės. Istorinę dieną, kai, deja, nepasikeitė visiškai niekas, palaidojome bent jau šį mitą“, – rašė autorius.

Ankstesni balsavimai

Nuo 1900 metų buvo tik trys atvejai, kai vyriausybė pralaimėjo balsavimą dėl pasitikėjimo: dukart 1924-aisiais ir kartą – 1979 metais.

1979 metais ministro pirmininko Jimo Callaghano leiboristų vyriausybė pralaimėjo opozicijos inicijuotą balsavimą vos vieno balso skirtumu: 311 balsų prieš 310.

J. Callaghanas iškart sušaukė visuotinius rinkimus, atvedusius į valdžią konservatorius su Margaret Thatcher priešakyje. Valdžioje konservatoriai išbuvo 18 metų.

Vėliausia iniciatyva balsuoti dėl nepasitikėjimo vyriausybe Bendruomenių Rūmuose buvo pateikta 1993 metais, audringu Britanijos ir Europos Sąjungos santykių laikotarpiu.

Tąsyk konservatorių premjero Johno Majoro vyriausybė inicijavo balsavimą dėl pasitikėjimo, pralaimėjusi balsavimą dėl Mastrichto sutarties, kuria Europos ekonominės bendrijos pagrindu buvo sukurta Europos Sąjunga.

J. Majoro vyriausybė laimėjo tą balsavimą – už tai, kad jai būtų pareikštas nepasitikėjimas, pasisakė 299 įstatymų leidėjai, o prieš balsavo 339.

Premjerės turimas palaikymas

Th. May, po „Brexit“ referendumo prie vyriausybės vairo pakeitusi Davidą Cameroną, 2017 metų birželį sušaukė pirmalaikius rinkimus, siekdama sustiprinti savo pozicijas vykstant deryboms su Briuseliu. Tačiau ši iniciatyva atsigręžė prieš ją – Th. May prarado daugumą parlamente.

Dabar konservatoriai Bendruomenių Rūmuose turi 316 vietų – keturiomis mažiau nei reikia daugumai. DUP, su kuria konservatoriai yra pasirašę susitarimą dėl paramos, turi dešimt vietų.

Už „Brexit“ pasisakanti DUP leido suprasti, kad nepritaria išstojimo iš ES sutarčiai, bet nori suteikti konservatorių vyriausybei šansą parengti geresnį susitarimą.

„Brexit“ uoliai palaikantys įstatymų leidėjai konservatoriai gruodį inicijavo partinį balsavimą dėl pasitikėjimo Th. May, kurį premjerė laimėjo 200 balsų prieš 117.

Tačiau po antradienio balsavimas, per kurį Brexit“ sutartį Bendruomenių Rūmai atmetė 432 balsais prieš 202, Th. May atvėrė kelią J. Corbynui pamėginti inicijuoti interpeliaciją.

„Turime pasitikrinti, ar ši vyriausybė tebeturi Rūmų pasitikėjimą. Tikiu, kad turi“, – sakė ji.