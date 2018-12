Britanijos lyderei, anksčiau trečiadienį pažadėjusiai „visais įmanomais būdais“ kovoti dėl savo politinio išlikimo, reikėjo, kad už jos tolesnį darbą Dauningo gatvėje balsuotų mažiausiai 159 parlamento konservatoriai.

Už nepasitikėjimą Th. May balsavo įstatymų 117 leidėjų, prieš – 200, paskelbė už balsavimą atsakingo 1922-ųjų komiteto pirmininkas Grahamas Brady.

Tarp balsavusių buvo užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas ir jo pirmtakas Borisas Johnsonas, į Vestminsterio rūmus atvažiavęs dviračiu.

Pati Th. May irgi atidavė savo balsą.

Kai kurie įstatymų leidėjai po balsavimo socialiniuose tinkluose atskleidė, kurią stovyklą jie palaikė. Pavyzdžiui, Margot James įkėlė nuotrauką, kurioje matyti jos balsalapis ir pažymėtas punktas, kad įstatymų leidėja „pasitiki Theresa May kaip partijos lydere“.

Po šio balsavimo vyriausybės vadovės pozicijos susilpnėjo, bet toriai dabar metus negalės surengti jai interpeliacijos.

Taigi, Th. May galės tęsti sudėtingą kovą dėl parlamento pritarimo jos siūlomam „Brexit“ planui, praeitą mėnesį suderintam su ES lyderiais.

Vis dėlto Th. May dar gali būti mestas iššūkis, jeigu opozicinė Leiboristų partija pareikalautų Bendruomenių Rūmų balsavimo dėl nepasitikėjimo vyriausybe dėl „skyrybų“ su ES plano.

Premjerė planuoja mėginti įkalbėti Europos Sąjungos lyderius pakoreguoti „Brexit“ sutartį, nepalankiai vertinamą daugelio įstatymų leidėjų.

Prieš balsavimą surengtame torių įstatymų leidėjų posėdyje Th. May pareiškė ketinanti atsistatydinti dar prieš 2022 metų visuotinius rinkimus.

„Ji sakė neketinanti vadovauti per 2022 metų rinkimus“, – žurnalistams sakė parlamento narys Alecas Shelbrooke'as.

Pasak analitikų, šis žingsnis užtikrino premjerei didesnį torių įstatymų leidėjų palaikymą balsuojant dėl nepasitikėjimo.

Atnaujinta 22.13

Atnaujinta 20.31 val.

Planuojama, kad balsavimo rezultatai paaiškės apie 21 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku.

Atnaujinta 20.06 val.

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May trečiadienį kreipėsi į dešimtis savosios Konservatorių partijos įstatymų leidėjų, likus mažiau negu valandai iki jų balsavimo dėl nepasitikėjimo, nulemsiančio vyriausybės vadovės likimą.

UPDATE: This programme will now run from 2000-2100 on @BBCOne https://t.co/3ZmtHUyim5

— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) December 12, 2018

Th. May buvo sutikta stalų trankymu, kai ji įžengė į Bendruomenių Rūmų kabinetą kreiptis į įstatymų leidėjus.

Tai yra tradicinis pritarimo ženklas, bet Th. May bus nelengva įtikinti daugelį svarbių savo partijos veikėjų, įskaitant tokius varžovus kaip buvęs užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas ir buvęs "Brexit" sekretorius Davidas Davisas.

Jie jau yra tarp konservatorių, kritikuojančių Th. May su Briuseliu susiderėtą išstojimo iš Europos Sąjungos sutartį.

Tai, kad balsavimas dėl nepasitikėjimo įvyks paaiškėjo trečiadienio rytą, kuomet buvo praneša, kad surinkta pakankamai partijos narių laiškų tokiam balsavimui surengti.

Parlamentaras Grahamas Brady sakė, kad reikiamas skaičius konservatorių įstatymų leidėjų – 48 deputatai – pareiškė pritarimą.

G. Brady vadovauja partijos komitetui, atsakingam už tokių balsavimų organizavimą.

Pagal partijos taisykles balsavimui dėl nepasitikėjimo lyderiu inicijuoti reikia 15 proc. parlamente dirbančių konservatorių atitinkamų laiškų 1922-ųjų komiteto vadovui G. Brady. Šiuo metu 15 proc. konservatorių parlamente sudaro 48 žmonės.

Balsavime galės dalyvauti visi 315 torių parlamentarų. Skelbiama, kad daugiau nei 130 konservatorių jau paskelbė palaikysiantys premjerę, tačiau kaip balsuos likusi dalis – neaišku.

Th. May pergalei reikia užsitikrinti 158 balsus. Jei premjerei pavyks laimėti, vienus metus nebebus galima vėl bandyti ją nušalinti.

Jei Th. May pralaimės, ji turės atsistatydinti. Tuomet bus rengiami naujo partijos lyderio rinkimai, kuriuose ji nebegalės kandidatuoti.

Kovos „visais įmanomais būdais“

Premjerė trečiadienį pareiškė, kad mėgins atlaikyti balsavimą dėl nepasitikėjimo „visais įmanomais būdais“ ir pridūrė, jog drastiški pokyčiai dabartinėje šalies politikoje gali sabotuoti „Brexit“ procesą.

„Jei kelias savaites draskysime vieni kitus, kils daugiau nesusitarimų, – prie savo biuro Dauningo gatvėje pareiškė vyriausybės vadovė. – Esu pasiruošusi užbaigti savo darbą.“

Planuojama, kad Konservatorių partijos balsavimas dėl nepasitikėjimo savo vadovybe vyks nuo 18 iki 20 val. Grinvičo (20–22 val. Lietuvos) laiku. Jo rezultatai turėtų paaiškėti tuojau po to, kai bus atiduoti balsai.

Šis žingsnis bus atliktas Th. May anksčiau šią savaitę nusprendus atidėti parlamento balsavimą dėl „Brexit“ sutarties. Premjerė pripažino, kad jai nebeliko abejonių, jog dauguma įstatymų leidėjų dokumentą atmes.

Jeigu Th. May pralaimėtų balsavimą dėl pasitikėjimo, artimiausiomis savaitėmis turėtų būti surengti nauji konservatorių vadovybės rinkimai.

Jeigu bus išrinktas naujas partijos pirmininkas, jis arba ji automatiškai taps nauju Britanijos premjeru.

Dabar Th. May suderėtos nepopuliarios išstojimo sutarties ir visos jos vyriausybės likimas pakibęs ant plauko, liekant vis mažiau laiko iki kovo 29 dieną turinčio įvykti JK pasitraukimo iš ES po 46 metus trukusios narystės.

Premjerė atšaukė trečiadienį planuotą kabineto posėdį, per kurį ketinta svarstyti pasiruošimus scenarijui, jeigu Britanija iš didžiausios pasaulyje bendrosios rinkos būtų priversta trauktis neturėdama jokios oficialios sutarties dėl būsimų prekybos santykių.

Svaro kursas smuktelėjo žemyn jau antradienio vakarą, pasklidus pirmiesiems gandams apie gresiantį iššūkį Th. May vadovavimui. Vėliau kursas atgavo ankstesnes pozicijas, kai ši žinia buvo oficialiai paskelbta, o Th. May kreipėsi per nacionalinę televiziją ir pažadėjo kovoti dėl savo posto.

Kabineto palaikymas

Dalies Konservatorių partijos parlamentarų nepasitenkinimas brendo ištisus mėnesius, kol galiausiai buvo surinkti 48 įstatymų leidėjų laiškai, reikalingi, kad būtų inicijuotas balsavimas dėl nepasitikėjimo.

Vėliausi laiškai buvo gauti premjerei atšaukus antradienį turėjusį įvykti parlamento balsavimą dėl „Brexit“ sutarties. Th. May sakė suvokusi, kad pakankamo palaikymo šis dokumentas negaus.

Premjerės sprendimas sukėlė jos pačios partijos parlamentarų įtūžį.

Vis dėlto visuomeninis transliuotojas vėliau trečiadienį BBC paskelbė prognozę, kad dauguma Konservatorių partijos įstatymų leidėjų ketina per balsavimą dėl nepasitikėjimo palaikyti Th. May. Jeigu taip nutiktų, jos partija metus nebegalėtų surengti kito tokio balsavimo.

Virtinė svarbių vyriausybės narių irgi pareiškė palaikysiantys Th. May.

„Mūsų šaliai dabar mažiausiai reikia Konservatorių partijos vadovybės rinkimų“, – per „Twitter“ parašė vidaus reikalų sekretorius Sajidas Javidas.

Pats S. Javidas buvo minimas kaip galima Th. May pamaina.

Užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas, buvęs tarp Th. May „Brexit“ strategijos oponentų, šįkart savo tviterio žinutėje parašė: „Šį vakarą remsiu @theresa_may.“

Tačiau įstatymų leidėjas Jacobas Reesas-Moggas, vienas iškiliausių narystės ES priešininkų, pareiškė, kad atėjo „laikas poniai May atsistatydinti“.