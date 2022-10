„The Times“: Rusija gali išbandyti branduolinį ginklą netoli Ukrainos, NATO įspėjo savo nares

Anot aukštas pareigas gynybos srityje užimančio dienraščio šaltinio, NATO mano, kad bandymai gali būti atlikti Juodojoje jūroje. Tai būtų labiau tikėtina, nei taktinio branduolinio ginklo panaudojimas Ukrainoje, rašo laikraštis, tačiau toks scenarijus irgi „įmanomas“, bet pasižymi reikšminga rizika, įskaitant ir pačiai Rusijai: padarius klaidą, gali nukentėti pasienyje su Ukraina esantys Rusijos miestai, pavyzdžiui, Belgorodas.

Kiek anksčiau skelbta, kad centrinėje Rusijoje pastebėtas traukinys sukėlė spėliones apie branduolinę eskalaciją Ukrainos kare. Anot Lenkijos gynybos eksperto Konrado Muzykos, šis traukinys siejamas su Rusijos gynybos ministerijos padaliniu, kuris atsakingas už branduolinės amunicijos saugojimą, gabenimą ir išdavimą

Ši informacija pasirodė Vladimirui Putinui ir jo aukščiausiesiems pareigūnams duodant suprasti, jog Rusija panaudos visą turimą ginkluotę, kad apgintų savo teritoriją, kuri, anot Kremliaus, dabar apima ir didžiąją dalį Rytų Ukrainos, nors okupuotų teritorijų aneksijos beveik niekas nepripažįsta.

Tačiau K. Muzyka tviteryje pareiškė, jog tai tikrai nereiškia, kad Rusija ruošiasi branduoliniam smūgiui. Esą yra labiau tikėtinų paaiškinimų: signalas Vakarams; Rusijos strateginės raketinės pajėgos paprastai rudenį intensyviai rengia pratybas; be to, traukinys gali rodyti pasirengimą atgrasymo pratyboms spalį.

