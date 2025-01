„The Times“: Iranas slapta siųsdavo misijas į Rusiją, kad ši jam padėtų kurti branduolinę programą

Dienraščio teigimu, vyresnysis vyriausiojo Irano lyderio ajatolos Ali Khamenei patarėjas Ali Larijani 2024 m. gale ne kartą skrido į Maskvą, kur dalyvaudavo diskusijose su oficialiais Rusijos asmenimis. Be pagalbos sprendžiant su branduoline programa susijusius klausimus, teigiama, kad Iranas taip pat siekė įsigyti naujausio modelio rusiškų naikintuvų „Su-35“. Be to, jis nori atstatyti Izraelio pernai sunaikintas savo oro gynybos sistemas.