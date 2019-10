Vakarų saugumo pareigūnai padarė išvadą, kad šios operacijos (ir tikriausiai daugelis kitų) yra koordinuotos ir tebevykstančios kampanijos destabilizuoti Europą dalis, skelbia „The New York Times“.

Leidinio duomenimis, operacijas atliko elitinis Rusijos žvalgybos tarnybos dalinys, kurio nariai turi daug patirties ardomosios veiklos, sabotažo ir žudymo srityse.

Grupė, vadinama 29155-uoju daliniu, veikia mažiausiai dešimtmetį, tačiau Vakarų pareigūnai ją aptiko palyginti neseniai.

Keturių Vakarų šalių žvalgybos pareigūnai sakė, kad nėra aišku, kaip dažnai dalinys mobilizuojamas, ir įspėjo, jog neįmanoma pasakyti, kada ir kur smogs jo agentai.

29155-ojo dalinio nariai keliauja po Europos šalis. Kai kurie iš jų yra medaliais apdovanoti veteranai, pasižymėję kruviniausiuose Rusijos karuose, įskaitant konfliktus Afganistane, Čečėnijoje ir Ukrainoje.

Remiantis Vakarų žvalgybos tarnybų atliktais vertinimais, dalinio operacijos yra tokios slaptos, kad apie jo egzistavimą tikriausiai nežino net kiti Rusijos vyriausiosios žvalgybos valdybos agentai.

„Tai yra Vyriausiosios žvalgybos valdybos dalinys, nemažai metų veikiantis visoje Europoje“, – sakė vienas Europos saugumo pareigūnas, apie slaptus žvalgybos reikalus sutikęs kalbėti tik su sąlyga, kad nebus atskleista jo tapatybė.

Vakarų žvalgybos tarnybos 29155-ąjį dalinį pirmą kartą identifikavo 2016 m. po nepavykusio valstybės perversmo Juodkalnijoje: du dalinio nariai planavo nužudyti šalies ministrą pirmininką ir užimti parlamento pastatą. Vis dėlto kitų šalių žvalgybos pareigūnai pradėjo suvokti konkretų 29155-ojo dalinio ardomųjų veiksmų planą tik po 2018 m. kovo mėnesį įvykdyto Sergejaus Skripalio apnuodijimo, skelbia „The New York Times“.

Buvęs Vyriausiosios žvalgybos valdybos pareigūnas išdavė Rusiją, ėmęs šnipinėti britams. S. Skripalis ir jo dukra Julija sunkiai sunegalavo nuo itin toksiškų nervus paralyžiuojančių dujų, tačiau išgyveno.

„Manau, kad užmiršome, kokie žiaurūs gali būti rusai“, – pareiškė Peteris Zwackas, į atsargą išėjęs karinės žvalgybos pareigūnas, buvęs JAV ambasados Maskvoje atašė gynybos klausimais. Jis sakė nežinojęs apie 29155-ojo dalinio egzistavimą.

Trumpojoje žinutėje Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pasiūlė visus klausimus apie 29155-ąjį dalinį užduoti Rusijos gynybos ministerijai. Ministerija atsisakė pateikti komentarų.

Nors „The New York Times“ šaltiniai teigia, kad dalinio operacijos itin slaptos, vis dėlto straipsnyje nurodomi tariami dalinio vadai – generolas majoras Andrejus Averjanovas ir Anatolijus Čepiga. Pastarasis įtariamas dalyvavęs apnuodijant Skripalius.

Tačiau kai kurie žurnalistai išreiškė abejones, ar iš tiesų šis dalinys toks slaptas, kaip tvirtina „New York Times“ – mat jo adresas ir kita informacija gali būti nesunkiai randama paieškos sistemoje „Google“.

Rusijos laikraščio „Novaja Gazeta“ žurnalistas Sergejus Kanevas, padėjęs nustatyti dviejų slaptojo dalinio narių, kurie įtariami bandymu apnuodyti Sergejų Skripalį, tapatybes, spalio 9 d. „Facebook“ pažėrė kritikos kolegoms iš „New York Times“. Pasak jo, 29155-asis dalinys yra gerai žinomas tarp Rusijos saugumo analitikų ir kad informacija apie dalinį bei jo vadą generolą Andrejų Averjanovą yra nesunkiai randama viešuose šaltiniuose.

Rusijos analitikas, Karališkojo ginkluotųjų pajėgų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Markas Galeotti rašė „Twitter“, jog „Times“ ataskaita buvo „įdomi“, tačiau aprašytas dalinys „labiau primena specializuotą Vyriausiosios žvalgybos valdybos smogikų būrį nei platesnės apimties strateginės destabilizacijos dalinį“.

