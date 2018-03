Incidentas įvyko apie 8 val. 30 min. vietos (15 val. 30 min. Lietuvos) laiku Mičigano centrinio universiteto miestelyje Kambel Hole, kur tėvai buvo atvažiavę pasiimti vaikų prieš prasidedant savaitę truksiančioms pavasario atostogoms. Policija surengė didelio masto gaudynes, ieškodama įtariamo šaulio - 19-mečio Jameso Erico Daviso, studijuojančio šiame universitete. Jis kaltinamas bendrabutyje nušovęs savo tėvą Jamesą Davisą vyresnįjį – policijos pareigūną – ir motiną Divą Davis. Vėliau universiteto pareigūnai paskelbė pranešimą, kad apie bėglį "tuojau po vidurnakčio vienas asmuo, buvęs traukinyje, važiavusiame per (aukštosios mokyklos) miestelio šiaurinį galą" pastebėjo įtariamąjį ir pranešė apie jį policijai. Susiję straipsniai: JAV Mičigano valstijos universiteto miestelyje nušauti du žmonės Centrinėje JAV dalyje per tornadą ir potvynius sukėlusias audras žuvo penki žmonės Jaunuolis buvo sulaikytas ir suimamas nesipriešino. Konfliktas šeimoje Vienas policijos atstovas incidentą apibūdino kaip „šeiminio pobūdžio vidaus reikalą“. Kiti žmonės per šaudymą nenukentėjo. Jamesas Davisas vyresnysis dirbo ne visu etatu Belvudo miestelio policijoje. Po šaudymo universiteto miestelis buvo uždarytas, todėl studentai iki popietės buvo įstrigę auditorijose ir bendrabučiuose. Tuo metu policija uoliai ieškojo 19-mečio įtariamo šaulio. Gaudynėse dalyvavo policijos sraigtasparniai ir kinologai su šunimis. 15 val. (22 val.) universiteto pareigūnai paskelbė, kad studentai pagaliau galėjo išeiti iš pastatų, lydimi policininkų. „Uniformuoti pareigūnai padeda asmenims palikti universiteto miestelio pastatus. Pareigūnai eis nuo pastato prie pastato“, – sakoma aukštosios mokyklos pranešime. Įtariamasis – žinomas policijai J. E. Davisas, gyvenęs kaimyninėje Ilinojaus valstijoje, bet studijavęs Mičigane, jau anksčiau buvo patekęs į teisėsaugos akiratį. Ankstesnį vakarą prieš šaudynes policija jį nuvežė į ligoninę dėl „su narkotikais susijusio incidento – per didelės dozės pavartojimo arba blogos reakcijos į kvaišalus“, per spaudos konferenciją sakė universiteto policijos atstovas Larry Klausas. Vėliau jis buvo išrašytas ligoninės darbuotojų, pridūrė policininkas. Vienas Ilinojaus valstijos įstatymų leidėjas sakė, kad šaulio aukomis tapo jo tėvai, gyvenę Čikagos priemiestyje. „Šiandienos šaudymas Mičigano centriniame universitete smogė arti mūsų, – savo „Twitter“ žinutėje rašė Ilinojaus Atstovų Rūmų narys Emanuelis Welchas. – Reiškiu nuoširdžiausią užuojautą Belvudo policijos pareigūno Jameso Daviso vyresniojo ir jo žmonos, kurie buvo nušauti, šeimai.“ Kol kas neaišku, kokiu ginklu naudojosi J. E. Davisas ir kaip jis jį gavo. Mičigano valstijoje leidžiama turint atitinkamą licenciją nešiotis paslėptą ginklą, bet į Mičigano centrinio universiteto kompleksą įsinešti ginklų draudžiama.











